Sectorul turistic din Qatar este pregătit să primească din nou vizitatori

Într-un interviu pentru Euronews, Abdulaziz Ali Al-Mawlawi, CEO al Visit Qatar, a declarat că țara a traversat una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă, însă a colaborat îndeaproape cu ambasadele, companiile aeriene și partenerii din turism pentru a sprijini călătorii blocați și pentru a restabili încrederea într-o destinație care a primit cinci milioane de vizitatori în 2025.

În primele etape ale conflictului regional, peste 12.000 de vizitatori internaționali, inclusiv 8.000 de pasageri aflați în tranzit, se aflau în țară și au avut nevoie să fie repatriați.

În portul de croazieră din Doha, aproximativ 5.000 de pasageri și membri ai echipajelor au fost afectați după închiderea Strâmtorii Ormuz. Navele Celestyal Journey, ce aparțin companiei Celestyal Cruises, și Mein Schiff 5, operată de TUI Cruises, au părăsit în siguranță Golful Arabic la mijlocul lunii aprilie.

„Am trecut printr-o perioadă dificilă”, a declarat Al-Mawlawi pentru Euronews. „Vă spun foarte sincer că a fost o perioadă dificilă, cum nu mai trăiserăm până acum. Dar îmi amintesc mereu de perioada COVID, când am trecut prin momente foarte grele, iar la final am ieșit mai puternici și mai rezistenți decât înainte”.

Eforturi de repatriere, hoteluri și vize

Autoritățile au lansat o linie telefonică disponibilă 24 de ore din 24, alături de actualizări prin WhatsApp și alerte pe rețelele sociale, în timp ce coordonau operațiunile de repatriere prin Aeroportul Internațional Hamad din Doha.

În același timp, 194 de hoteluri au fost mobilizate pentru a găzdui cei 12.000 de vizitatori. Timp de 15 zile, Qatar Tourism, autoritatea de reglementare a turismului din țară, a acoperit costurile camerelor de hotel și mesele, ca parte a unei inițiative mai ample.

Guvernul a emis aproximativ 8.000 de vize de urgență pentru pasagerii aflați în tranzit și blocați în țară și a facilitat totodată prelungirea vizelor și a oferit flexibilitate pentru depășirea perioadei legale de ședere imediat după izbucnirea conflictului.

„Am anunțat prelungirea vizelor, precum și cazare gratuită la hotel și mese gratuite pentru toți călătorii și oaspeții noștri din acea perioadă, pentru că vrem întotdeauna să ne asigurăm că oaspeții noștri se simt ca acasă”, a declarat Al-Mawlawi.

Acum, Qatar încearcă să relanseze turismul printr-o campanie axată pe festivaluri de vară, activități pe plajă și divertisment pentru familii, iar apoi, în acest an, să se concentreze pe atragerea vizitatorilor internaționali.

Al-Mawlawi afirmă că țara speră ca oferta sa care combină turismul de lux, experiențele culturale și evenimentele internaționale importante să contribuie la un sezon de iarnă foarte activ.

„Qatar a revenit la normal și putem spune cu încredere că este mereu o destinație sigură”, a spus el. „Qatar a fost întotdeauna cunoscut pentru experiențele sale unice, unde cultura, patrimoniul și modernitatea se întâlnesc”.

„Poți să faci scufundări alături de rechinii-balenă, să mergi în safari, să te bucuri de restaurante rafinate, sesiuni de shopping, hoteluri de lux și plaje, toate în aceeași zi. Spunem mereu că Qatar este casa oaspeților noștri din întreaga lume”, adaugă el.

Qatar Airways își extinde rețeaua de zboruri

În timp ce autoritățile din turism își planifică strategia pentru restul anului 2026 și pentru perioada următoare, Qatar Airways continuă să își reconstruiască programul global de zboruri către și dinspre Aeroportul Internațional Hamad.

Pe măsură ce companiile aeriene străine revin în spațiul aerian al Doha, transportatorul național al Qatarului a anunțat extinderea rețelei sale internaționale la peste 150 de destinații, începând cu 16 iunie 2026.

Planul de extindere va continua și în luna iulie, când compania aeriană va opera primele zboruri charter către Caracas și Bogotá. Acesta va fi primul moment în care un operator aerian din Golf intră pe piața din Venezuela și prima legătură directă dintre Orientul Mijlociu și cele două capitale sud-americane.

În Europa, Qatar Airways va relua și cursele către capitala Finlandei, Helsinki, cu patru zboruri săptămânale începând din 15 iulie, urmând ca de la 1 august frecvența să crească la șapte zboruri pe săptămână.