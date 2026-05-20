Donald Trump merge în Franța pentru summitul liderilor G7 din iunie
Data publicării: 20 Mai 2026

Donald Trump merge în Franța pentru summitul liderilor G7 din iunie
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump merge în Franța pentru summitul liderilor G7 din iunie
Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, desfășurat între 15 și 17 iunie, unde va avea întâlniri cu liderii statelor.

Preşedintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franţa, programat între 15 şi 17 iunie, a declarat marţi pentru AFP un oficial de la Casa Albă.

Liderii grupului cu economii avansate, reunind Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite, urmează să se întâlnească în staţiunea Evian, la poalele Alpilor.

Trump va fi fața în față cu șefii de state penalizate cu tarife

Atmosfera se anunţă tensionată între miliardarul republican şi unii dintre şefii de stat şi de guvern aşteptaţi în Franţa, împotriva cărora acesta a lansat numeroase ofensive comerciale şi diplomatice.

Războiul din Iran este o sursă suplimentară de tensiuni între Donald Trump şi ceilalţi lideri ai G7, cărora preşedintele american le reproşează că nu au susţinut ofensiva militară americană ori că nu s-au implicat pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres. 

Trump i-ar fi propus lui Xi o alianță cu Putin împotriva Curţii Penale Internaţionale
 

