DCNews Sport
Data publicării: 20 Mai 2026

Nebunie pe străzile din Londra. Arsenal a câștigat titlul în Premier League după 22 de ani în urma pasului greșit făcut de Manchester City la Bournemouth / Video
Autor: Andrei Itu

arsenal campioana Captură Sky Sports Premier League / Fanii lui Arsenal pe străzile Londrei
Arsenal Londra este noua campioană din Premier League, după o pauză de 22 de ani! Manchester City a făcut un pas greșit decisiv și titlul a ajuns la Londra. Străzile capitalei britanice au fost luate cu asalt de fanii lui Arsenal.

Aresnal Londra și-a asigurat cel de-al 14 titlu de campioană a Angliei în urma remizei făcute de Manchester City la Bournemouth, scor 1-1, din seara de marți, 19 mai.

”Cetățenii” trebuia să învingă pentru ca lupta la titlu să se decidă în ultima etapă. Au marcat Kroupi (minutul 39) pentru Bournemouth și Haaland (90+5) pentru City.

Astfel, în urma acestui rezultat Arsenal are 4 puncte avans cu un meci rămas de disputat și devine, din nou campioana Angliei, după o pauză de 22 de ani. Fanii tunarilor au ieșit marți seară pe străzile Londrei, savurând un titlu atât de așteptat de gruparea londoneză. Amintim că în ultimele 3 ediții de campionat, Arsenal s-a clasat pe locul 2.

Video

Arsenal a mai câștigat campionatul Angliei în anii 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002 și 2004. În acest sezon, ”Tunarii” pierduseră un trofeu în fața lui Manchester City. Este vorba despre Cupa Ligii Angliei.

Clasamentul din Premier League înintea ultimei etape:


1. Arsenal 82 puncte
2. Manchester City 78
3. Manchester United 68
4. Aston Villa 62
5. Liverpool 59
6. Bournemouth 56
7. Brighton 53
8. Chelsea 52
9. Brentford 52
10. Sunderland 51
.............................
17. Tottenham 38

-----------------
18. West Ham 36
19. Burnley 21
20. Wolverhampton 19

Acum, Arsenal un moral excepțional pentru finala Ligii Campionilor 2026, care va avea loc împotriva  campioanei Europei din sezonul trecut, PSG. Partida se va desfășura la Budapesta, pe data de 30 mai, de la ora 19:00.

