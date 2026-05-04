DCNews Sport Anghel Iordănescu, Gabi Balint, şi alţi jucători de legendă ai Stelei, decoraţi de preşedintele Nicuşor Dan la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor
Data publicării: 18:27 04 Mai 2026

Autor: Florin Răvdan

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de decorare ale lui Anghel Iordănescu şi Gabi Balint. Decorarea vine la 40 de ani de la momentul în care Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni.

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986.

Astfel, dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Pe 7 mai 1986, Steaua Bucureşti câştiga Cupa Campionilor Europeni, precursoarea Ligii Campionilor de astăzi, după o finală cu Barcelona, încheiată cu scorul de 0-0 şi decisă la loviturile de departajare. 

La acel moment, Helmuth Duckadam a intrat în istorie, după ce a reuşit să apere 4 lovituri de departajare consecutive. 

