DCNews Stiri ”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Data publicării: 11:24 10 Apr 2026

”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Autor: Gabriela Ungureanu

mircea lucescu Mircea Lucescu (1945-2026), antrenorul și fostul selecționer al naționalei României. Sursa foto: Agerpres

Astăzi urmează să fie înmormântat Mircea Lucescu, fostul mare fotbalist și antrenor român.

”Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov, când Gică, copilul tău, ne-a dat iarăși gol. 

Dar ce îți mai plac, Nea Mircea , meciurile cu Steaua...

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună. 

Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine...

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata, nu ajungeam aici...

Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta...” a scris fostul fotbalist român Florin Răducioiu, pe Instagram. 

