Messi, gol spectaculos în meciul cu numărul 100 la Inter Miami

La 38 de ani, starul argentinian, sosit în Florida în vara lui 2023 după despărțirea de Paris Saint-Germain, și-a celebrat jubileul cu un gol spectaculos, marcat de la marginea careului, care a dus Inter Miami la un avantaj de 3-0 în minutul 33.

După al nouălea gol din acest sezon al căpitanului gazdelor, meciul a luat însă o turnură neașteptată. Argentinianul Martín Ojeda a reușit un hat-trick pentru oaspeți, readucând scorul la egalitate, înainte ca Tyrese Spicer să înscrie golul victoriei în prelungiri (90+3).

Inter Miami rămâne astfel fără succes pe noul stadion, după patru partide disputate.

În clasamentul Conferinței de Est, echipa lui Messi ocupă locul al treilea, cu 19 puncte din 11 meciuri, în timp ce Orlando City, viitoarea destinație a lui Antoine Griezmann, se află pe poziția a 13-a, cu 10 puncte.





