Veste proastă pentru naţională, înaintea meciului cu Turcia. Ionuţ Radu, out. Laurenţiu Popescu, de la Universitatea Craiova, chemat de urgenţă

Portarul Laurenţiu Popescu a fost convocat de urgenţă la naţionala României pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026, după ce Ionuţ Radu s-a accidentat în meciul jucat de Celta Vigo, duminică seara, a anunţat Federaţia Română de Fotbal pe pagina sa de Facebook.

Având în vedere situaţia medicală a lui Ionuţ Radu după partida Celta Vigo - Alaves (3-4), selecţionerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa naţională a portarului Laurenţiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial, se arată în comunicatul FRF.

Ionuţ Radu, titularul postului la echipa naţională, a părăsit terenul accidentat după meciul Celta - Alaves, din La Liga, dar FRF nu precizează dacă goalkeeper-ul a devenit indisponibil sau este doar incert.

Radu este al doilea portar accidentat din lotul convocat de Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa (CFR Cluj) a declarat şi el forfait, în locul său fiind chemat Cătălin Căbuz (FC Argeş).

În lotul convocat de Mircea Lucescu mai figurează portarul Marian Aioani (Rapid Bucureşti).

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, scrie Agerpres.