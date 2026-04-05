DCNews Sport Fotbal Dennis Man a devenit campion cu PSV Eindhoven, în Olanda
Data actualizării: 19:02 05 Apr 2026 | Data publicării: 18:22 05 Apr 2026

Dennis Man a devenit campion cu PSV Eindhoven, în Olanda
Autor: Bogdan Bolojan

jucator de fotbal international roman dennis man psv Internaționalul român Dennis Man, în timpul meciului contra San Marino din preliminariile CM 2026, disputat pe ploaie densă, în noiembrie 2025, la Ploiești. Sursa foto: Agerpres

PSV Eindhoven, echipa la care evoluează internaționalul român Dennis Man, și-a asigurat matematic titlul de campioană în Eredivisie, după etapa a 29-a.

Formația antrenată de Peter Bosz a profitat de pasul greșit al rivalei Feyenoord și a devenit campioană cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Succesul a fost confirmat după ce PSV a învins dramatic cu 4-3 pe FC Utrecht, iar Feyenoord a remizat 0-0 pe terenul lui FC Volendam. Diferența dintre cele două formații a devenit astfel imposibil de recuperat.

Cu 23 de victorii și doar patru înfrângeri în 29 de etape, PSV a acumulat 71 de puncte și are un avans de 17 puncte față de locul secund. Atacul a fost punctul forte al echipei din Eindhoven: 82 de goluri marcate și o medie de aproape trei goluri pe meci.

Printre jucătorii decisivi s-au numărat Ismael Saibari și Guus Til, autori a 14, respectiv 13 goluri în campionat. Grație acestui parcurs, clubul de pe Philips Stadion va evolua direct în UEFA Champions League în sezonul viitor.

Contribuția lui Dennis Man

Românul Dennis Man traversează primul sezon la PSV după transferul din vara lui 2025 și a devenit rapid o piesă utilă în rotația ofensivă a echipei. În actuala ediție din Eredivisie, atacantul de bandă în vârstă de 27 de ani a adunat aproximativ 20 de apariții și a reușit 6 goluri și 6 pase decisive, cifre care îl plasează printre jucătorii importanți ai compartimentului ofensiv.

În total, în toate competițiile acestui sezon, Man a ajuns la opt goluri, două dintre reușite fiind marcate în Liga Campionilor. 

Forma bună a românului a fost remarcată și în campionat: în februarie 2026 a fost desemnat jucătorul lunii în Eredivisie, după ce a marcat trei goluri într-o singură lună.

Dennis Man, alaturi de Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Ionuț Radu sunt singurii fotbaliști români care joacă în campionate puternice din străinătate. 

