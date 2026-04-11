Gigi Becali e dispus să se certe cu Mirel Rădoi, dacă FCSB ajunge la barajul de cupe europene. "Pe Chiricheş nu îl bag!"

Mirel Rădoi i-a titularizat pe Vlad Chiricheş, Ştefan Târnovanu şi Mihai Popescu în victoria contra celor de la Oţelul Galaţi, însă Gigi Becali nu e mulţumit de primul.

Ba mai mult, patronul FCSB spune că, dacă echipa va ajunge la barajul pentru cupele europene, îi va cere lui Mirel Rădoi să nu joace cu Vlad Chiricheş, chiar dacă asta ar însemna ca cei doi să se certe.

"Am jucat și în 10. Vlad Chiricheș e băiat bun, a făcut lucruri mari, dar, pentru fotbal, e bătrân. Nu mai poate, nu mai țin încheieturile, viteza mușchilor și a ligamentelor.

Nu pot să spun despre Chiricheș că nu vrea, dar nu mai poate el fotbal. Pe mine mă interesează un singur joc, barajul. Trebuie să înțelegem că nu mai poate. Eu nu știam echipa, eu vorbesc cu Mirel Rădoi o dată pe săptămână și să facă ce vrea el, că nu mă interesează. Dar, de exemplu, dacă ajunge la baraj și vrea să joace cu Chiricheș, chiar dacă mă cert cu el, nu îl las.

La mine nu a avut nicăieri în viața lui independența pe care o are acum. Nici nu știam echipa, nimic. Nimeni nu știe echipa. Nici nu mă interesează. Numai că, la baraj, Chiricheș nu are cum să fie în teren, e vorba de milioane.”, a declarat Gigi Becali după meci.