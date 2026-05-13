U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României. Live score / Rezultat final
Data publicării: 13 Mai 2026

U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României. Live score / Rezultat final
Autor: Andrei Itu

Finala Cupei României, ediţia 2025-2026, dintre echipele Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj se dispută, miercuri, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

CS Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj joacă, miercuri, cu începere de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, finala Cupei României

Bergodi (U Cluj): Ştim că putem câştiga Cupa României, dar întâlnim poate cea mai bună echipă

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că el şi fotbaliștii săi sunt conştienţi că pot câştiga Cupa României de fotbal, dar în acelaşi timp a subliniat că Universitatea Craiova, adversara din finala de la Sibiu este "poate cea mai bună echipă".

"Trebuie să ne gândim la primul meci, deci să câştigăm Cupa României. După aceea vom juca şi meciul de campionat din Bănie. Pentru mine nu este ca şi cum mi se termină cariera şi nu am câştigat niciun titlu, eu vreau să mai antrenez cel puţin 10 ani. Dar sigur că îmi lipseşte că nu am niciun titlu în România. Deşi nu am reuşit, am fost aproape chiar cu Universitatea Craiova, în august 2020. Dar sincer acum, eu mă gândesc acum numai la finala Cupei, după, vom vedea. Jucătorii mei sunt responsabili, ştim că e un moment important şi că putem câştiga Cupa. Dar întâlnim o echipă bună, poate cea mai bună din ce am văzut. Craiova are un lot valoros şi numeric... este o echipă foarte, foarte bună", a declarat el.

"Eu am un lot mixt, cu jucători cu experienţă, dar şi tineri. Ei nu simt presiunea, pentru că pentru noi nu era un obiectiv campionatul, doar Cupa. În plus, unii dintre ei au mai câştigat trofee. Nu ştiu cine ar fi pariat măcar un leu că 'U' Cluj va juca finala Cupei şi se va bate acolo pentru titlu până la sfârşit? Nimeni. Dar eu cred că am făcut ceva extraordinar de frumos anul ăsta", a adăugat Bergodi.

Provocare pentru CS Universitatea Craiova după meciul pierdut cu U Cluj în campionat

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa merită să joace finala Cupei României şi că acum, după un drum dificil, trebuie să mai facă doar un pas pentru a câştiga trofeul.

"Merităm să ne aflăm aici, drumul până în finală a fost extrem de dificil. Dar acum dorim să mai facem un pas pentru a câştiga acest frumos trofeu. Dacă ne uităm pe clasament, echipele din finala Cupei sunt pe primele două poziţii în campionat. Nu înseamnă că alte echipe nu ar fi meritat să joace această finală, pentru că în România sunt multe echipe bune, cu mulţi antrenori valoroşi. Până în acest moment ne-am făcut treaba, în special jucătorii. Ar fi fost imposibil să ne aflăm în actuala situaţie dacă nu ar fi existat munca din ultimele 10 luni. Este meritul jucătorilor în mod special, al suporterilor care ne-au ajutat în momentele dificile. Mă bucur că acum suntem doar la un pas de a câştiga Cupa României. Acest trofeu va aduce bucurie fanilor şi oraşului, dar să nu uităm că şi adversarii îşi doresc acelaşi lucru ca şi noi", a declarat antrenorul Coelho.

Tehnicianul spune că pentru echipa sa finala Cupei României este o provocare după ce a pierdut ultima întâlnire cu Universitatea Cluj în Superligă.

"Universitatea Cluj a câştigat ultimul meci cu noi, ştim asta. Este o provocare pentru noi să reuşim să câştigăm acest meci. Dar mai mult decât cine e favorit sau unde e presiunea este ceea ce vom face noi pe teren mâine seară. Nu am nicio îndoială că va fi un joc dificil. Şi tocmai de aceea cred că va fi şi foarte frumos. Suntem pregătiţi pentru toate scenariile, la prelungiri, la loviturile de departajare, pentru că dorim să câştigăm Cupa României. Partea mentală e mai importantă decât cea fizică în astfel de finale. În acest moment dacă îl întrebaţi pe oricare jucător dacă e pregătit să joace mâine va răspunde afirmativ. Trebuie să introducem pe teren cei mai buni jucători din punct de vedere mental, fizic şi tactic", a declarat Coelho.

