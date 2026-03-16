Doliu în fotbal. A murit Petrovici, jucătorul din Timișoara căruia o lovitură liberă i-a decis soarta. Și-a pierdut un ochi

Este doliu în fotbalul românesc. A murit Viorel Petrovici.
A murit Viorel Petrovici, fost fotbalist al Politehnicii Timişoara din anii '60-'70, pe când echipa evolua în primele două divizii.
Viorel Petrovici a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, a anunţat clubul, luni seara, pe site-ul său oficial.
Petrovici s-a născut în 4 martie 1945, la Lenauheim (judeţul Timiş). În 1959 a fost legitimat la echipa de "pitici" a CSŞ Banatul din Timişoara, iar în 1963 a ajuns la echipa de juniori a Politehnicii (numită Ştiinţa pe atunci). După doar un an, a fost promovat la echipa de seniori. Tot de la Poli a agăţat ghetele în cu, în vara 1973, la doar 28 de ani, imediat după promovarea în Divizia A, scrie Agerpres.
Retragerea a fost provocată de un grav accident pe care l-a suferit într-un meci cu FC Bihor, din deplasare, din toamna anului anterior: stând în zid la o lovitură liberă a gazdelor, mingea a fost trimisă atât de puternic de executantul Szucs încât, lovindu-i capul, și-a pierdut un ochi, menţionează sursa citată.
Mijlocaş stânga, Petrovici a jucat şi fundaş. Jucător tehnic, tenace, bun şuteur, autorul unor goluri spectaculoase cu capul. A fost internaţional de juniori şi de tineret. A fost prieten nedespărţit, în perioada în care erau împreună la Poli, cu Regep şi Gh. Kotormany (fiul marelui internaţional ripensist din anii '30).
