Subcategorii în Sport

DCNews Sport Fotbal Oferte din toate părțile pentru Robert Lewandowski: Decizia care îi poate schimba cariera
Data publicării: 15:17 11 Apr 2026

Oferte din toate părțile pentru Robert Lewandowski: Decizia care îi poate schimba cariera
Autor: Mihai Ciobanu

camp_nou_barcelona_pierderi_uriase_fotbal_33812200 Foto: Pixabay

FC Barcelona încearcă să-l păstreze pe Robert Lewandowski.

Clubul FC Barcelona i-a înaintat o ofertă de prelungire a contractului atacantului polonez Robert Lewandowski, căreia acesta urmează să-i dea un răspuns până la sfârşitul acestei luni, anunţă cotidianul spaniol Mundo Deportivo.

În vârstă de 37 de ani, Lewandowski este legat de Barca până la finalul acestui sezon, când urmează să devină jucător liber.

Impresarul lui Lewandowski, Pini Zahvari s-a aflat săptămâna aceasta în capitala catalană pentru a se întâlni cu reprezentanţii lui FC Barcelona şi a afla detaliile ofertei grupării catalane.

Mai multe echipe au făcut presiuni intense în ultimele săptămâni pentru a încerca să-l convingă pe atacantul polonez, motiv pentru care Zahavi său trebuia să ştie planurile Barcelonei pentru clientul său, precizează publicaţia citată.

De serviciile internaţionalului polonez s-au arătat interesate echipele italiene Juventus Torino şi AC Milan, formaţia americană Chicago Fire, precum şi unele cluburi din Arabia Saudită, conform Mundo Deportivo.

