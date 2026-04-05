Gică Hagi preia naționala României: Salariu, contract, staff și planuri pentru echipă

Gică Hagi, în vârstă de 61 de ani, va prelua banca tehnică a naționalei României începând cu 15 aprilie. Potrivit GSP, înțelegerea semnată cu FRF are o durată de patru ani și include un salariu anual estimat la aproximativ 300.000 de euro.

După plecarea lui Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal a stabilit detaliile colaborării cu fostul patron de la Farul Constanța. În contract există o clauză care permite majorarea salariului după primii doi ani, în funcție de rezultate. În plus, Hagi poate primi bonusuri consistente: 500.000 de euro pentru calificarea la Euro 2028 și 1 milion de euro dacă România va ajunge la Campionatul Mondial 2030.

Al doilea mandat al lui Gică Hagi la naționala României

Acesta va fi al doilea mandat al lui Gică Hagi la cârma echipei naționale, după ce anterior a condus România între 2001 și 2002. În prima perioadă, Hagi a plecat după ratarea calificării la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia, pierdut în barajul cu Slovenia.

Primul meci sub conducerea sa va fi un amical împotriva Georgiei, pe 1 iunie 2026, după un început dificil în urma eșecului României în cursa pentru CM 2026. Vara aceasta, echipa va mai disputa un meci de pregătire, adversarul urmând să fie anunțat în scurt timp.

În toamnă, naționala României va debuta în Liga Națiunilor, într-o grupă alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina, în șase partide programate. Obiectivul declarat de Hagi este promovarea în Liga A sau, dacă situația va fi mai dificilă, evitarea retrogradării în Liga C.

Staff-ul lui Hagi: schimbări și nume noi

Potrivit surselor, unul dintre actualii secunzi, Ionel Gane sau Florin Constantinovici, ar putea fi înlocuit de Cătălin Anghel, apropiat colaborator al lui Hagi de la Farul. Fostul coleg de la Ovidiu, Ștefan Preda, urmează să preia funcția de antrenor de portari.

În același timp, Leo Toader va părăsi echipa națională de seniori. În ceea ce privește postul de director tehnic al FRF, ocupat în prezent de Mihai Stoichiță, sunt două opțiuni: Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori, ar putea prelua funcția, sau Stoichiță să rămână, iar Ilie Dumitrescu să fie numit în loc.

Planuri pentru viitor: Hagi vizează o metodologie unitară

Strategia lui Gică Hagi nu se limitează doar la seniori. Se dorește ca toate echipele naționale, de la U17 până la seniori, să adopte aceeași metodologie. În acest context, selecționerii de la U20 și U21, Adrian Iencsi și Costin Curelea, ar putea fi înlocuiți pentru a se alinia cu filosofia antrenorului.

Prin aceste măsuri, Hagi speră să creeze o continuitate în sistemul de formare al naționalei României, punând bazele unor rezultate mai consistente pe termen lung.

Gică Hagi, cu noul său contract și echipa sa de staff, este pregătit să implementeze planuri pentru echipă care să readucă România pe harta fotbalului european.

