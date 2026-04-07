Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva

Marius Andronache este medicul român din Franța care se va alătura echipei medicale din București în încercarea de a-i salva viața antrenorului Mircea Lucescu, internat în secția ATI a Spitalului Universitar din Capitală.

Dr. Andronache, venit în țara noastră încă de miercuri, a fost solicitat către familia Lucescu pentru experiența sa. El îi va monta fostului selecționer sistemul ECMO, potrivit prosport.

Ce este sistemul ECMO și cum funcționează

Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

ECMO este utilizată în situații critice, atunci când alte metode de tratament nu mai sunt suficiente. ECMO este practic un mini-sistem de circulație extracorporală ce poate fi implantat rapid de către o echipă specializată de terapie intensivă.

Funcționarea ECMO implică extragerea sângelui din corpul pacientului, oxigenarea acestuia printr-o membrană specială care acționează similar plămânilor și apoi reintroducerea sângelui oxigenat în corp. Sistemul poate ajuta la susținerea funcției plămânilor și a inimii, permițând organelor pacientului să se odihnească și să se recupereze, potrivit SANADOR.

Multiple proceduri dificile realizate de dr. Andronache

Marius Andronache este membru al Societății române de cardiologie, al Societății române de stimulare cardiologică și electrofiziologie și al Societății române de reanimare. În activitatea sa medicală, cardiologul a realizat 3500 de ablații prin radiofrecvență, 25 de implanturi de pace-makere, 5 implanturi de defibrilatoare cardiace și 600 studii electrofiziologice.

Medicul român lucrează pentru cel mai mare spital privat de cardiologie, atât în București, cât și în Cluj-Napoca, în timp ce, în Franța, acesta activează la Argenteuil, într-o instituție medicală specializată pe cardiologie.

Răzvan Lucescu și mama sa și-ar fi dorit transferul antrenorului la clinica „Alleray-Labrouste” din Paris, dar condiția stării sale de sănătate nu a permis acest lucru, potrivit aceleiași surse menționate anterior.

Experiența dr. Marius Andronache

2023-2024 - Cardiolog Ritmolog la Clinica St George, Nice

2021-prezent - Cardiolog Ritmolog la Clinica Alleray Labrouste, Paris

2016-2020 - Medic Spital Public - Unitatea de Ritmologie, CHRU Clermont-Ferrand

2008-prezent - Medic Spital Public - Electrofiziologie, CHU Nancy

2003-2020 - Proctor ablații complexe 3D Biosense, în Franța și internațional

2007-2008 - Medic Spital Public contractual, CHRU Nancy

2006-2007 - Medic atașat, CHU Nancy

2004-2006 - Medic atașat asociat, CHU Nancy

2001-2004 - FFI, CHU Nancy

1999-2016 - Fellowship în Electrofiziologie, CHU Nancy

1994-1999 - Rezidențiat cardiologie, CHU Cluj-Napoca

1991-1994 - Stagii medicină generală, CHU Cluj-Napoca

