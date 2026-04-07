DCNews Stiri Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Data publicării: 10:01 07 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

cardiolog Marius Andronache mircea lucescu Medicul cardiolog Marius Andronache/ Mircea Lucescu, antrenorul și fostul selecționer al naționalei de fotbal a României. Sursa foto: Facebook, Agerpres. Colaj DCNews

Medicii depun toate eforturile pentru a-i salva viața antrenorului Mircea Lucescu, familia acestuia apelând la experiența unui cardiolog român care activează în Franța.

Marius Andronache este medicul român din Franța care se va alătura echipei medicale din București în încercarea de a-i salva viața antrenorului Mircea Lucescu, internat în secția ATI a Spitalului Universitar din Capitală.

Dr. Andronache, venit în țara noastră încă de miercuri, a fost solicitat către familia Lucescu pentru experiența sa. El îi va monta fostului selecționer sistemul ECMO, potrivit prosport.

Ce este sistemul ECMO și cum funcționează

Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

ECMO este utilizată în situații critice, atunci când alte metode de tratament nu mai sunt suficiente. ECMO este practic un mini-sistem de circulație extracorporală ce poate fi implantat rapid de către o echipă specializată de terapie intensivă.

Funcționarea ECMO implică extragerea sângelui din corpul pacientului, oxigenarea acestuia printr-o membrană specială care acționează similar plămânilor și apoi reintroducerea sângelui oxigenat în corp. Sistemul poate ajuta la susținerea funcției plămânilor și a inimii, permițând organelor pacientului să se odihnească și să se recupereze, potrivit SANADOR.

Multiple proceduri dificile realizate de dr. Andronache

Marius Andronache este membru al Societății române de cardiologie, al Societății române de stimulare cardiologică și electrofiziologie și al Societății române de reanimare. În activitatea sa medicală, cardiologul a realizat 3500 de ablații prin radiofrecvență, 25 de implanturi de pace-makere, 5 implanturi de defibrilatoare cardiace și 600 studii electrofiziologice.

Medicul român lucrează pentru cel mai mare spital privat de cardiologie, atât în București, cât și în Cluj-Napoca, în timp ce, în Franța, acesta activează la Argenteuil, într-o instituție medicală specializată pe cardiologie.

Răzvan Lucescu și mama sa și-ar fi dorit transferul antrenorului la clinica „Alleray-Labrouste” din Paris, dar condiția stării sale de sănătate nu a permis acest lucru, potrivit aceleiași surse menționate anterior.

Citește și: Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. „E gata, s-a terminat”

Experiența dr. Marius Andronache

  • 2023-2024 - Cardiolog Ritmolog la Clinica St George, Nice
  • 2021-prezent - Cardiolog Ritmolog la Clinica Alleray Labrouste, Paris
  • 2016-2020 - Medic Spital Public - Unitatea de Ritmologie, CHRU Clermont-Ferrand
  • 2008-prezent - Medic Spital Public - Electrofiziologie, CHU Nancy
  • 2003-2020 - Proctor ablații complexe 3D Biosense, în Franța și internațional
  • 2007-2008 - Medic Spital Public contractual, CHRU Nancy
  • 2006-2007 - Medic atașat, CHU Nancy
  • 2004-2006 - Medic atașat asociat, CHU Nancy
  • 2001-2004 - FFI, CHU Nancy
  • 1999-2016 - Fellowship în Electrofiziologie, CHU Nancy
  • 1994-1999 - Rezidențiat cardiologie, CHU Cluj-Napoca
  • 1991-1994 - Stagii medicină generală, CHU Cluj-Napoca 

Citește și: Ionuț Lupescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: Acum duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Publicat acum 19 minute
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Publicat acum 21 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 36 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 41 minute
Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 4 minute
BANCUL ZILEI: Destăinuire între preoți
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Publicat acum 36 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
 
