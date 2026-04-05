DCNews Stiri Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: A fost transferat la Terapie Intensivă
Data actualizării: 14:49 05 Apr 2026 | Data publicării: 09:56 05 Apr 2026

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: A fost transferat la Terapie Intensivă
Autor: Elena Aurel

selectionerul echipei nationale a romaniei mircea lucescu Selecționerul naționalei României Mircea Lucescu a leșinat în timpul antrenamentelor.Sursa foto: Agerpres

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit informațiilor transmise de medici.

Duminică dimineață, Spitalul Universitar de Urgență a transmis că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a fost transferat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

”Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au transmis medicii. 

VEZI ȘI: Mesaj special afișat de tricolori pentru Mircea Lucescu la începutul meciului Slovacia - România / Foto

Mircea Lucescu, spitalizat de mai multe ori în ultimele luni

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o serie de probleme medicale în ultimele luni și a fost spitalizat de mai multe ori în luna decembrie și la începutul anului 2026. 

Ultima oară el fusese internat în spital într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate. Ulterior, Mircea Lucescu a plecat în străinătate pentru a obţine o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

În data de 29 martie, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital, după ce a leșinat în timpul antrenamentelor.

Ulterior, antrenorul a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie, chiar când se pregătea să fie externat și, de atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la internarea de astăzi în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. 

După infarctul suferit, doctorii au decis să îi mai monteze lui Mircea Lucescu un stent. 

VEZI ȘI: Mircea Lucescu a făcut infarct / Update: Comunicatul spitalului

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 51 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 9 ore si 5 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 12 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 51 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close