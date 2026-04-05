Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: A fost transferat la Terapie Intensivă

Duminică dimineață, Spitalul Universitar de Urgență a transmis că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a fost transferat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

”Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au transmis medicii.

Mircea Lucescu, spitalizat de mai multe ori în ultimele luni

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o serie de probleme medicale în ultimele luni și a fost spitalizat de mai multe ori în luna decembrie și la începutul anului 2026.

Ultima oară el fusese internat în spital într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate. Ulterior, Mircea Lucescu a plecat în străinătate pentru a obţine o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

În data de 29 martie, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital, după ce a leșinat în timpul antrenamentelor.

Ulterior, antrenorul a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie, chiar când se pregătea să fie externat și, de atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la internarea de astăzi în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

După infarctul suferit, doctorii au decis să îi mai monteze lui Mircea Lucescu un stent.

