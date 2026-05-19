Reportaj DC News: Regulă controversată la voucherele de vacanță, eliminată. Bărhălescu (ANAT) anunță un mare avantaj pentru turismul din România

Sistemul introdus în anul 2025 privind utilizarea voucherelor de vacanță printr-o co-plată a beneficiarului în valoare de 800 de lei a fost eliminat în acest an, iar posesorii tichetelor de 800 de lei le pot folosi oriunde în țară fără a mai fi obligați să suporte diferența până la 1.600 de lei.

Anul trecut, măsura a fost criticată puternic, deoarece mulți oameni au renunțat complet la vouchere fiindcă nu au avut bani ca să plătească diferența și multe unități de cazare, care depindeau de aceste vouchere, au avut de suferit.

Am discutat acest aspect cu noul președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Cristian Bărhălescu, iar în opinia sa, decizia oferă o gură de aer turismului din România, deoarece oamenii nu vor mai fi constrânși să dubleze valoarea voucherelor pentru a le putea utiliza.

„Pentru tichetele de vacanță, anul trecut s-a pus acea piedică de 800 de lei co-plată. Acum este scoasă. Este un mare avantaj și cu siguranță trebuie să le spunem celor care au companii private că pot să asigure până la 6 salarii minime având o impozitare mică și o disponibilitate mai mare a acestor sume.

E bine să se dea aceste tichete de vacanță, tichete care sunt, de fapt, un stimulent al călătoriilor în România și în egală măsură un stimulent al fiscalizării traficului turistic, ceea ce ne ajută pe toți, deoarece vedem cine și cum călătorește în țară“, a punctat, pentru DC News, Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Cristian Bărhălescu (ANAT): Nimeni nu pleacă din țară cu banii

În același timp, președintele ANAT a evidențiat faptul că, în ultimii ani, inclusiv datorită existenței voucherelor de vacanță, operatorii turistici din România au investit în unitățile de cazare, iar serviciile au devenit tot mai bune și mai prietenoase cu oaspeții. De asemenea, Cristian Bărhălescu a precizat că România a devenit competitivă pe piața turistică internațională.

„Serviciile au crescut de la an la an pentru că de fiecare dată când un proprietar a reușit să aibă mai mult de 20-28% încărcare pe acea unitate, a îmbunătățit-o. Nimeni nu pleacă din țară cu banii să investească în alte direcții.

Din 2018 și până acum, oricine poate sesiza că au fost îmbunătățite hotelurile. Cele de două stele au trecut la trei stele sau chiar patru stele. S-au construit hoteluri noi și investitorii au început să aibă curaj și să vină pe zona turistică și să aibă proiecte care se recuperează în 12-15 ani.

În egală măsură, putem spune că suntem competitivi pe piața internațională, deoarece avem unități în care putem caza fără niciun fel de stres străini, care se așteaptă la condiții rezonabile“, a spus, pentru DC News, președintele ANAT.

