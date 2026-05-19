€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Politica Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Data publicării: 19 Mai 2026

EXCLUSIV Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Autor: Iulia Horovei

dan dungaciu aur george simion Președintele AUR, George Simion (s) și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu (d). Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a dezvăluit în exclusivitate pentru DCNews ce a discutat delegația AUR cu președintele Nicușor Dan în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, spunând și care sunt condițiile partidului pentru asumarea guvernării.

AUR a anunțat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că dorește să își asume guvernarea. DCNews l-a contactat pe prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, membru al delegației care a discutat cu președintele, pentru a afla mai multe informații despre întâlnire și principalele cerințe ale partidului în acest sens.

Condițiile AUR pentru a prelua guvernarea

„Discuția de la Cotroceni nu a vizat partide. A fost o discuție în care AUR și-a exprimat disponibilitatea de a alcătui o majoritate având două condiții fundamentale: un premier de la AUR și asumarea în guvern a programului de guvernare, care a fost continuu schițat în ultimele trei zile de presă și făcut public. Noi suntem gata să preluăm puterea și guvernarea.

S-a discutat fără să se intre în foarte multe detalii, asta a fost discuția: noi putem să facem asta dacă primim acest rol; vrem să construim în jurul unor idei, iar acestea sunt ideile”, a spus prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, în exclusivitate pentru DCNews.

Clarificări instituționale la Palatul Cotroceni

Acesta a adăugat că AUR nu a mers la Cotroceni cu un nume pentru funcția de premier, dar are variante pregătite dacă „va veni vremea” pentru guvernare: „Nu s-a discutat acest lucru”, a spus Dungaciu.

„Din punctul nostru de vedere, a fost o discuție importantă, ținând cont că președintele s-a antepronunțat într-un mod care a eliminat spiritul Constituției - eu cred că litera ei - în sensul în care Nicușor Dan a spus că nu dă mandat niciunui guvern din care face parte AUR sau are susținerea AUR. Lucrurile acestea nu se spun sau nu e competența președintelui să facă asemenea judecăți. Din acest punct de vedere, discuția a vizat și aceste tipuri de clarificări instituționale. A fost o discuție civilizată și, sper eu, constructivă și cu oarecare rezultate”, a mai spus Dan Dungaciu, pentru DCNews.

Totodată, acesta a precizat că președintele Nicușor Dan le-a transmis că va organiza o nouă rundă de consultări, dar fără „o dată precisă”: „Președintele a spus că vor mai fi”, a spus Dan Dungaciu.

Citește și: Nicio soluţie după o zi de consultări. Nicuşor Dan anunţă că va continua discuţiile cu partidele

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dan dungaciu
aur
consultari cotroceni
nicusor dan
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

udroiu   •   19 Mai 2026   •   13:19

Voi care ati mintit oamenii ca le faceti locuinte ieftine iar apoi l-ati pacalit pe Becali de bani, cum mai aveti tupeul sa guvernati?

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
Publicat acum 8 minute
Caz șocant Capitală: Un antrenor de box a violat 3 ani la rând o elevă
Publicat acum 15 minute
Un oraș își plătește locuitorii să renunțe la mașini. Cât primesc cetățenii pentru un an fără autoturism
Publicat acum 32 minute
Firma unde lucrează Cristian Băcanu, consilierul Oanei Gheorghiu, 19.000 de euro pentru consultanță pe SAFE. PSD acuză breșă de securitate în Guvern: Ilie Bolojan să răspundă
Publicat acum 46 minute
Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 7 ore si 15 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Băiatul de 5 ani găsit după două zile în pădure a fost externat. Ce dorință a avut la ieșirea din spital. Părinții, mărturii emoționante
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close