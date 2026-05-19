Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a dezvăluit în exclusivitate pentru DCNews ce a discutat delegația AUR cu președintele Nicușor Dan în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, spunând și care sunt condițiile partidului pentru asumarea guvernării.
AUR a anunțat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că dorește să își asume guvernarea. DCNews l-a contactat pe prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, membru al delegației care a discutat cu președintele, pentru a afla mai multe informații despre întâlnire și principalele cerințe ale partidului în acest sens.
„Discuția de la Cotroceni nu a vizat partide. A fost o discuție în care AUR și-a exprimat disponibilitatea de a alcătui o majoritate având două condiții fundamentale: un premier de la AUR și asumarea în guvern a programului de guvernare, care a fost continuu schițat în ultimele trei zile de presă și făcut public. Noi suntem gata să preluăm puterea și guvernarea.
S-a discutat fără să se intre în foarte multe detalii, asta a fost discuția: noi putem să facem asta dacă primim acest rol; vrem să construim în jurul unor idei, iar acestea sunt ideile”, a spus prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, în exclusivitate pentru DCNews.
Acesta a adăugat că AUR nu a mers la Cotroceni cu un nume pentru funcția de premier, dar are variante pregătite dacă „va veni vremea” pentru guvernare: „Nu s-a discutat acest lucru”, a spus Dungaciu.
„Din punctul nostru de vedere, a fost o discuție importantă, ținând cont că președintele s-a antepronunțat într-un mod care a eliminat spiritul Constituției - eu cred că litera ei - în sensul în care Nicușor Dan a spus că nu dă mandat niciunui guvern din care face parte AUR sau are susținerea AUR. Lucrurile acestea nu se spun sau nu e competența președintelui să facă asemenea judecăți. Din acest punct de vedere, discuția a vizat și aceste tipuri de clarificări instituționale. A fost o discuție civilizată și, sper eu, constructivă și cu oarecare rezultate”, a mai spus Dan Dungaciu, pentru DCNews.
Totodată, acesta a precizat că președintele Nicușor Dan le-a transmis că va organiza o nouă rundă de consultări, dar fără „o dată precisă”: „Președintele a spus că vor mai fi”, a spus Dan Dungaciu.
de Anca Murgoci