Se fac jocuri de culise în Parlament. Pentru Anamaria a lui Georgescu nu s-a terminat

Demisiile celor şase deputaţi din Partidul Oamenilor Tineri (POT) vor fi urmate, cel mai probabil, şi de altele. Dispare POT din Parlament?

”Astăzi nu suntem toți”





"Vrem să avem un dialog constructiv în continuare cu presa şi o să vă rămânem la dispoziţie pentru întrebări, dar vă rugăm să aveţi răbdare până săptămâna viitoare, pentru că vrem să fim în formaţie completă toţi parlamentarii care fac pasul acesta, pentru că astăzi nu suntem toţi. Şi luni o să organizăm o conferinţă de presă şi vă vom răspunde tuturor întrebărilor", a declarat Aurora Simu la Parlament, alături de alţi colegi care au părăsit partidul.



Printre motive, a amintit ea, se află "tensiunile acumulate în ultimele luni, care au făcut comunicarea cu conducerea partidului dificilă".



"Şi am avut o serie de nemulţumiri pe care le-am adresat şi la care nu am primit un răspuns pozitiv. Noi am venit aici ca să construim, am venit cu multă încredere în acest proiect. Suntem oameni, aşa cum a spus şi Anamaria Gavrilă, care nu au experienţă politică şi care nu au fost în alte partide înainte. Şi vom continua pe acest drum. Vreau din start să se înţeleagă că nu suntem plătiţi de nimeni, nu suntem şantajaţi de nimeni, nu suntem convinşi de nimeni să plecăm într-o direcţie sau alta. Evident că oferte vin din toate părţile, dar noi am venit în acest Parlament şi oamenii ne-au ales pentru că noi am promovat nişte idei. Idei în care credem şi idei care au fost pierdute pe drum de partidul în care noi am fost. (...) Vă vom răspunde luni la toate întrebările", a explicat deputata, conform Agerpres.



Întrebată dacă a contat în demersul privind demisia parlamentarilor POT comportamentul şefei formaţiunii faţă de presă, Aurora Simu a răspuns: "Toate, absolut toate deciziile care au adus o imagine negativă au contat. Evident, da. Dar nu discutăm comportamentul nimănui, dacă doriţi, vom discuta despre noi, despre ce vrem să facem noi în continuare. Nu vrem să ieşim să spălăm rufele în public sub nicio formă".



Deputaţii Dumitriţa Albu, Lucian Andruşcă, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclişan şi Aurora Simu au demisionat, miercuri, din grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri şi din această formaţiune.



Anterior, alţi patru deputaţi au părăsit partidul sau au fost daţi afară, respectiv Monica Ionescu, Radu Mihail Ionescu, Dorin Popa şi Ionuţ-Andrei Teslariu.



În grupul parlamentar al POT au rămas 14 deputaţi.

