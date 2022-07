Kovesi nu se vrea președinte: ”Răspunsul meu este nu, no, nein!”. Chirieac: Ar fi ridicol să își mai schimbe opinia

Într-un material transmis de Antena 3, procurorul-șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi a negat faptul că ar urma să candideze la următoarele alegeri prezidențiale.

”Nu, nu doresc să candidez la președinția României. Pentru a fi mai clară, răspunsul meu este nu, no, nein, și, dacă mai practic puțin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund nu în cele 17 limbi oficiale care se discută în EPPO.

Este un nu foarte categoric, sunt procuror-șef european, principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție, am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut o echipă mică de câțiva colegi cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, personal, recrutări. Suntem la început de drum, vreau să construiesc o instituție europeană independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am o cunoaștere unică, o să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la președinția României”, a spus Laura Codruța Kovesi în interviul difuzat.

România pierde un președinte competent

La aceste declarații, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns: ”A fost atât de fermă și tranșantă, încât ar fi ridicol să își mai schimbe opinia. Ce pot să spun... regret faptul că România pierde un președinte atât de competent. În afară de această amărăciune, măcar o scoate din planurile pentru viitoarele alegeri”.

Jurnalistul Adrian Ursu a asociat limbajul nonverbal al procuroarei cu zâmbetul Giocondei și a afirmat că ”a gâdilat-o puțin întrebarea, i-a produs așa un fior”. Acesta nu a contestat fermitatea negării candidaturii sale la alegerile prezidențiale și a considerat că importanța funcției de președinte nu se compară pentru Kovesi cu rolul pe care îl deține acum.

La aceste afirmații, Bogdan Chirieac a răspuns:

”La o astfel de analiză excelentă pe care ați făcut-o zicerilor doamnei Kovesi, credeți că domnul președinte Iohannis o să aibă un contracandidat puternic la secretariatul general al NATO? Mă gândesc totuși că NATO e puțin, foarte puțin peste Parchetul General European.”

”Eu nu cred în varianta cu Secretariatul General”, a răspuns Ursu.

Maia Sandu îi cere lui Kovesi să o scape de corupții din Republica Moldova

”Combaterea corupției este angajamentul cu care am venit în fața oamenilor și ea rămâne prioritatea echipei de guvernare. Ne concentrăm eforturile pe eliminarea practicilor abuzive în gestionarea banilor și proprietăților publice și pe oferirea instituțiilor din sectorul justiției a instrumentelor eficiente ca să combată flagelul corupției. Astfel putem îmbunătăți relația cetățenilor cu statul și putem spori calitatea vieții oamenilor”, a scris Maia Sandu, pe pagina de Facebook. Citește continuarea articolului AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.