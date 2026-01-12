€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Economie Frig pe bani grei în Sectorul 1. Căldură doar pe factură! Scandalul termoficării în Pajura
Data actualizării: 17:35 12 Ian 2026 | Data publicării: 17:35 12 Ian 2026

EXCLUSIV Frig pe bani grei în Sectorul 1. Căldură doar pe factură! Scandalul termoficării în Pajura
Autor: Ioana Dinu

calorifere calorifere/Agerpres

Situație de noaptea minții într-un cartier din București (deși... nu e vorba despre doar un cartier), dar astăzi vă prezentăm un caz din Sectorul 1.

 

În cartierul Pajura din București, Sectorul 1, la mai multe blocuri, nu este căldură de mai multe zile, iar facturile sunt mari. Oamenii nu sunt băgați în seamă, indiferent cui s-ar adresa. În plină iarnă, cu temperaturi care au coborât cu mult sub zero grade Celsius, situația este dramatică.

Mai multe documente care au intrat în posesia DC News arată un lanț de disfuncționalități. Problemele pornesc de la CET Casa Presei, „trec” prin rețeaua Termoenergetica și ajung direct în... buzunarele locatarilor. Oamenii ajung să plătească și 500-600 lei pe lună pentru nimic. Pentru a îngheța în case.

Pentru luna noiembrie 2025, locatarii din mai multe blocuri din Pajura au avut de plată sume cuprinse între 500 și peste 1.100 de lei

Sumele sunt foarte mari dat fiind faptul că apa caldă a fost oprită complet sau a venit la temperaturi extrem de scăzute. De asemenea, caloriferele au fost reci sau călâi. Oamenii au făcut sesizări, dar situația nu s-a rezolvat...


Unele persoane au avut de plătit facturi și de aproximativ 300 de lei doar pentru „căldură”, la care se adaugă apă caldă, cheltuieli administrative și alte taxe.

În subsolurile blocurilor cu probleme contoarele de energie termică arată temperaturi de aproximativ 37-38 grade Celsius pe tur. E insuficient pentru a asigura încălzirea apartamentelor. În plus, sunt diferențe mari între temperatura apei din subsol și cea resimțită de oameni în case. 

Până la urmă... asta e, vorba românului, mai pui două plăpumi pe tine, ca pe vremea lui Ceaușescu, dar să mai și plătești pentru un asemenea... trai?! Iată că da. Contorizarea continuă, iar gigacaloriile sunt facturate ca și cum serviciul ar fi livrat în parametri.

Zeci de zile fără căldură

Au fost zile la rând fără apă caldă și căldură. Situația a fost explicată autorităților, dar degeaba. Sunt zeci de numere de înregistrare ale sesizărilor făcute către furnizori. În unele zile, apa caldă era atât de fierbinte încât „nu puteai ține mâna”, în timp ce caloriferele rămâneau reci, ne-a spus un locatar.

Problema se pare că este la CET Casa Presei care nu ar furniza agent termic la temperatura și presiunea necesare. De asemenea, ar funcționa cu pierderi majore pe rețea, inclusiv din cauza unei avarii vechi la stația Făurei.

În orice caz, în stil pur românesc, toată lumea fuge de responsabilități. Termoenergetica distribuie mai departe agentul termic „așa cum îl primește”, iar responsabilitatea pare să se piardă între instituții. Cine plătește? Românul... 

VEZI ȘI: Ordinea în care România și-a construit securitatea după 1990 se subțiază. Trei scenarii pentru țara noastră în 2025-2035 

„Disfuncționalitățile din sistemul de termoficare precum și funcționarea deficitară a punctelor termice, este determinată de starea de degradare avansată a conductelor, cauzată de lipsa investițiilor din ultimii 30 ani și a avariilor apărute în rețeaua primară de termoficare.

În urma verificărilor efectuate de către personalul d e exploatare a l Secției Distribuție Sector 1 la Vila A 1 s-a constatat că agentul termic atât cel pentru încâlzire, cât și cel pentru apă caldă sunt livrați la parametrii furnizați de punctul termic”, se arată într-un răspuns al Termoenergetica.

Iată răspunsul complet al Termoenergetica:

ceva cu pajura

ceva cu pajura

ceva cu pajura

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caldura
apa calda
pajura
termoficare
sectorul 1
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce este grupa sanguină „aurie”? Mai puțin de 50 de persoane din întreaga lume o au
Publicat acum 12 minute
Cine sunt concurenţii noului sezon „Casa Iubirii”
Publicat acum 38 minute
Frig pe bani grei în Sectorul 1. Căldură doar pe factură! Scandalul termoficării în Pajura
Publicat acum 51 minute
Anunț de ultimă oră pentru aceste școli, din cauza condițiilor meteo
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Lumea arde, barilul scade: Paradoxul care rescrie regulile energiei odată cu atacul asupra Venezuelei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 19 ore si 2 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 23 ore si 0 minute
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close