Frig pe bani grei în Sectorul 1. Căldură doar pe factură! Scandalul termoficării în Pajura

În cartierul Pajura din București, Sectorul 1, la mai multe blocuri, nu este căldură de mai multe zile, iar facturile sunt mari. Oamenii nu sunt băgați în seamă, indiferent cui s-ar adresa. În plină iarnă, cu temperaturi care au coborât cu mult sub zero grade Celsius, situația este dramatică.

Mai multe documente care au intrat în posesia DC News arată un lanț de disfuncționalități. Problemele pornesc de la CET Casa Presei, „trec” prin rețeaua Termoenergetica și ajung direct în... buzunarele locatarilor. Oamenii ajung să plătească și 500-600 lei pe lună pentru nimic. Pentru a îngheța în case.

Pentru luna noiembrie 2025, locatarii din mai multe blocuri din Pajura au avut de plată sume cuprinse între 500 și peste 1.100 de lei

Sumele sunt foarte mari dat fiind faptul că apa caldă a fost oprită complet sau a venit la temperaturi extrem de scăzute. De asemenea, caloriferele au fost reci sau călâi. Oamenii au făcut sesizări, dar situația nu s-a rezolvat...



Unele persoane au avut de plătit facturi și de aproximativ 300 de lei doar pentru „căldură”, la care se adaugă apă caldă, cheltuieli administrative și alte taxe.

În subsolurile blocurilor cu probleme contoarele de energie termică arată temperaturi de aproximativ 37-38 grade Celsius pe tur. E insuficient pentru a asigura încălzirea apartamentelor. În plus, sunt diferențe mari între temperatura apei din subsol și cea resimțită de oameni în case.

Până la urmă... asta e, vorba românului, mai pui două plăpumi pe tine, ca pe vremea lui Ceaușescu, dar să mai și plătești pentru un asemenea... trai?! Iată că da. Contorizarea continuă, iar gigacaloriile sunt facturate ca și cum serviciul ar fi livrat în parametri.

Zeci de zile fără căldură

Au fost zile la rând fără apă caldă și căldură. Situația a fost explicată autorităților, dar degeaba. Sunt zeci de numere de înregistrare ale sesizărilor făcute către furnizori. În unele zile, apa caldă era atât de fierbinte încât „nu puteai ține mâna”, în timp ce caloriferele rămâneau reci, ne-a spus un locatar.

Problema se pare că este la CET Casa Presei care nu ar furniza agent termic la temperatura și presiunea necesare. De asemenea, ar funcționa cu pierderi majore pe rețea, inclusiv din cauza unei avarii vechi la stația Făurei.

În orice caz, în stil pur românesc, toată lumea fuge de responsabilități. Termoenergetica distribuie mai departe agentul termic „așa cum îl primește”, iar responsabilitatea pare să se piardă între instituții. Cine plătește? Românul...

„Disfuncționalitățile din sistemul de termoficare precum și funcționarea deficitară a punctelor termice, este determinată de starea de degradare avansată a conductelor, cauzată de lipsa investițiilor din ultimii 30 ani și a avariilor apărute în rețeaua primară de termoficare.

În urma verificărilor efectuate de către personalul d e exploatare a l Secției Distribuție Sector 1 la Vila A 1 s-a constatat că agentul termic atât cel pentru încâlzire, cât și cel pentru apă caldă sunt livrați la parametrii furnizați de punctul termic”, se arată într-un răspuns al Termoenergetica.

Iată răspunsul complet al Termoenergetica: