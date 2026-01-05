€ 5.0985
Prețul gigacaloriei în București și în țară în 2026. Capitala produce cea mai scumpă căldură, dar are cele mai mici tarife
Data actualizării: 11:12 05 Ian 2026 | Data publicării: 11:09 05 Ian 2026

Prețul gigacaloriei în București și în țară în 2026. Capitala produce cea mai scumpă căldură, dar are cele mai mici tarife
Autor: Alexandra Curtache

calorifer, pret gigacalorie Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Prețul gigacaloriei rămâne subiect de interes major pentru români în sezonul rece 2025-2026, având în vedere costurile energetice care au continuat să crească la nivel național.

Datele publicate până în acest moment arată diferențe clare între ceea ce plătește populația în diverse orașe și costurile reale ale producerii energiei termice.

Prețul gigacaloriei în București în 2026

Pentru sezonul rece care se desfășoară între 1 noiembrie 2025 și 31 martie 2026, prețul gigacaloriei facturat populației în București este de 366,94 lei cu TVA inclus. Acesta este nivelul stabilit prin hotărâri locale și menținut prin subvenții semnificative acordate de Primăria Municipiului București, cu scopul de a proteja consumatorii de majorări bruște ale costurilor de încălzire. 

Autoritățile au decis menținerea tarifului similar cu cel din sezonul trecut, în pofida presiunilor legate de costurile de producție și a potențialelor creșteri ale TVA sau ale prețurilor la gaz. 

Pe de altă parte, prețul real al gigacaloriei, adică costul de producție fără subvenții, este semnificativ mai mare, ceea ce înseamnă că municipalitatea acoperă o parte importantă din diferență din buget. 

Citește și: Termoenergetica: Sute de blocuri fără căldură și apă caldă în București

Cât costă gigacaloria în țară

Situația din restul țării este variabilă, în funcție de politica locală de subvenționare și de costurile interne ale furnizorilor:

Marile orașe și tarife orientative pentru sezonul rece 2025-2026:

Oradea: 435 lei/Gcal pe factură pentru consumatori, înainte de eventuale ajustări locale ale tarifelor. 

Buzău: aproximativ 377 lei/Gcal. 

Constanța: aproximativ 350-400 lei/Gcal, în funcție de subvenții și TVA. 

Timișoara: peste 460 lei/Gcal, unul dintre cele mai ridicate tarife locale. 

Mangalia: aproximativ 400 lei/Gcal. 

Aceste tarife reprezintă nivelul plătit de consumatori și includ, în multe cazuri, TVA redus pentru sezonul rece. Diferența dintre costul real de producție și tariful final este acoperită în parte prin subvenții locale sau prin alte măsuri de sprijin. 
Capital

În orașele unde capacitatea bugetară este mai redusă sau unde subvențiile sunt limitate, facturile la încălzire tind să fie mai mari, ceea ce afectează direct gospodăriile în sezonul rece. 

Prețurile practicate în prezent pentru gigacalorie sunt relevante pentru prima parte a anului 2026, în special pentru sezonul rece 2025-2026. Acestea arată că, în pofida unor presiuni economice puternice, autoritățile locale încearcă să mențină prețurile pentru consumatorii casnici cât mai accesibile posibil prin subvenții și politici tarifare flexibile.

