DCNews Stiri Blocajul politic asupra banilor de relansare economică trebuie să înceteze: PSD solicită maturitate partenerilor de Coaliție
Data actualizării: 11:57 20 Feb 2026 | Data publicării: 11:56 20 Feb 2026

Blocajul politic asupra banilor de relansare economică trebuie să înceteze: PSD solicită maturitate partenerilor de Coaliție
Autor: Alexandra Curtache

bani agerpres foto O persoană ține mai multe sute de lei în mâini. Foto Agerpres

Social-democrații avertizează că disputa orgoliilor dintre partenerii de coaliție privind controlul fondurilor destinate investițiilor strategice împinge România mai adânc în recesiune, cerând avizarea de urgență a pachetului de măsuri la Ministerul Economiei.

PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! „Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!”, se arată într-un comunicat. 

PSD subliniază că programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut.

Investițiile în sectoarele strategice, blocate de orgolii

După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre.

Cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest Program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice.

Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri! Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice

psd
usr
pnl
relansare economica
fonduri
coalitie
