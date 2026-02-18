€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată
Data publicării: 17:38 18 Feb 2026

Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată
Autor: Tiberiu Vasile

Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată Vladimir Putin, presedintele Rusiei. Foto: Agerpres

Un oligarh rus de top din anturajul lui Vladimir Putin a recunoscut că Rusia este complet izolată și că actuala strategie economică a regimului nu mai oferă perspective reale de creștere.

Fisuri în cercul puterii de la Kremlin ies la suprafață, iar mesajul vine din interiorul elitei economice. Un miliardar din anturajul lui Vladimir Putin admite deschis că Rusia se confruntă cu o izolare aproape totală și cu un cerc tot mai restrâns de parteneri economici. Semnalul este rar pentru mediul de afaceri apropiat de Kremlin. Alexei Mordașov, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia și acționar majoritar al grupului metalurgic Severstal, susține că actuala listă de state pe care mizează autoritățile nu poate oferi scara necesară pentru creștere, informație relatată de Dialog.UA.

Fisuri în cercul puterii de la Kremlin: semnal din zona marilor afaceri

Mordașov afirmă că țara suferă de lipsa unor parteneri economici reali și de o piață suficient de largă pentru dezvoltare. În opinia sa, problema-cheie este „spațiul economic insuficient”. Soluția indicată de el ar fi dezvoltarea cooperării și depistarea unor noi parteneri în America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia, pentru a construi o piață comună cu adevărat vastă.

Mesajul este direct și incomod. Fără o deschidere reală, strategia geo-economică actuală rămâne limitată, iar efectele se văd deja în economie. Fără acces la piețe mari și fără parteneri stabili, creșterea devine tot mai greu de susținut pe termen lung, iar marile companii sunt primele care simt presiunea.

Rusia este complet izolată: cifrele din industrie vorbesc

Rusia este complet izolată nu doar în plan politic, ci și în performanța companiilor-cheie. Afacerile grupului Severstal au intrat pe un trend negativ clar. Anul trecut, veniturile au scăzut cu 14%, EBITDA s-a redus cu 42%, iar profitul net a coborât de aproape cinci ori. În ultimul trimestru, compania a raportat o pierdere netă de 17,7 miliarde de ruble. Fluxul de numerar liber a devenit negativ. Încasările au fost cu 30,5 miliarde de ruble sub nivelul cheltuielilor.

Pentru mulți analiști, aceste cifre nu sunt simple accidente contabile. Ele indică blocaje structurale ale industriei rusești, generate de izolarea externă și de accesul tot mai limitat la piețe de desfacere și tehnologii moderne.

Contextul sancțiunilor și ruperea legăturilor economice

După declanșarea invaziei în Ucraina, la 24 februarie 2022, Kremlinul s-a lovit de un val masiv de sancțiuni internaționale. Restricțiile au vizat sectorul financiar, metalurgia, energia, transporturile, dar și exporturile de tehnologie și echipamente.

Efectele au fost rapide. Companiile rusești au pierdut accesul la piețe-cheie de capital și la clienți importanți. O parte importantă din relațiile economice externe s-a rupt. Războiul împotriva Ucrainei a închis, practic, piețele tradiționale ale Rusiei.

Când un oligarh din nucleul economic recunoaște că Rusia este complet izolată, semnalul este greu de trecut cu vederea. Nu e doar o declarație politică mascată, ci o radiografie a costurilor reale suportate de economie.

Dialog.UA a prezentat anterior prăbușirea cotației petrolului Urals sub pragul de 40 de dolari. Acea cădere a declanșat un val de falimente în rândul companiilor petroliere rusești. În acest context, avertismentul venit din zona marilor afaceri sună ca o alarmă despre direcția în care se îndreaptă economia Rusiei.

CITEȘTE ȘI: Rusia a adoptat o lege care-i dă lui Putin și FSB-ului puterea să închidă toate serviciile de comunicații

Protest împotriva participării Rusiei și Belarusului la Jocurile Paralimpice 2026: UE nu va lua parte la ceremonia de deschidere
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
rusia
oligarh
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ilie Bolojan, reacție după ce reforma pensiilor magistraților a trecut de CCR. Ce urmează
Publicat acum 15 minute
Care va fi prețul gazelor după 1 aprilie. Anunțul ministrului Bogdan Ivan: Nu vor depăși nivelul maxim actual
Publicat acum 21 minute
Ce a făcut România cu banii din PNRR? Petrișor Peiu răspunde la DC NEWS - Video
Publicat acum 29 minute
Anul Constantin Brâncuși debutează cu un film-manifest, de ziua sculptorului-19 februarie, la Muzeul Țăranului Român
Publicat acum 41 minute
Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 17 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 9 ore si 35 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 12 ore si 7 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul” Ce a urmat? „O rușine”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close