Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată

Fisuri în cercul puterii de la Kremlin ies la suprafață, iar mesajul vine din interiorul elitei economice. Un miliardar din anturajul lui Vladimir Putin admite deschis că Rusia se confruntă cu o izolare aproape totală și cu un cerc tot mai restrâns de parteneri economici. Semnalul este rar pentru mediul de afaceri apropiat de Kremlin. Alexei Mordașov, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia și acționar majoritar al grupului metalurgic Severstal, susține că actuala listă de state pe care mizează autoritățile nu poate oferi scara necesară pentru creștere, informație relatată de Dialog.UA.

Fisuri în cercul puterii de la Kremlin: semnal din zona marilor afaceri

Mordașov afirmă că țara suferă de lipsa unor parteneri economici reali și de o piață suficient de largă pentru dezvoltare. În opinia sa, problema-cheie este „spațiul economic insuficient”. Soluția indicată de el ar fi dezvoltarea cooperării și depistarea unor noi parteneri în America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia, pentru a construi o piață comună cu adevărat vastă.

Mesajul este direct și incomod. Fără o deschidere reală, strategia geo-economică actuală rămâne limitată, iar efectele se văd deja în economie. Fără acces la piețe mari și fără parteneri stabili, creșterea devine tot mai greu de susținut pe termen lung, iar marile companii sunt primele care simt presiunea.

Rusia este complet izolată: cifrele din industrie vorbesc

Rusia este complet izolată nu doar în plan politic, ci și în performanța companiilor-cheie. Afacerile grupului Severstal au intrat pe un trend negativ clar. Anul trecut, veniturile au scăzut cu 14%, EBITDA s-a redus cu 42%, iar profitul net a coborât de aproape cinci ori. În ultimul trimestru, compania a raportat o pierdere netă de 17,7 miliarde de ruble. Fluxul de numerar liber a devenit negativ. Încasările au fost cu 30,5 miliarde de ruble sub nivelul cheltuielilor.

Pentru mulți analiști, aceste cifre nu sunt simple accidente contabile. Ele indică blocaje structurale ale industriei rusești, generate de izolarea externă și de accesul tot mai limitat la piețe de desfacere și tehnologii moderne.

Contextul sancțiunilor și ruperea legăturilor economice

După declanșarea invaziei în Ucraina, la 24 februarie 2022, Kremlinul s-a lovit de un val masiv de sancțiuni internaționale. Restricțiile au vizat sectorul financiar, metalurgia, energia, transporturile, dar și exporturile de tehnologie și echipamente.

Efectele au fost rapide. Companiile rusești au pierdut accesul la piețe-cheie de capital și la clienți importanți. O parte importantă din relațiile economice externe s-a rupt. Războiul împotriva Ucrainei a închis, practic, piețele tradiționale ale Rusiei.

Când un oligarh din nucleul economic recunoaște că Rusia este complet izolată, semnalul este greu de trecut cu vederea. Nu e doar o declarație politică mascată, ci o radiografie a costurilor reale suportate de economie.

Dialog.UA a prezentat anterior prăbușirea cotației petrolului Urals sub pragul de 40 de dolari. Acea cădere a declanșat un val de falimente în rândul companiilor petroliere rusești. În acest context, avertismentul venit din zona marilor afaceri sună ca o alarmă despre direcția în care se îndreaptă economia Rusiei.

