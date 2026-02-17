Premieră de la invazia Rusiei în Ucraina: Sportivii ruși și belaruși care vor putea evolua sub steagurile proprii

Șase sportivi ruși și alți patru atleți belaruși vor putea concura sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina, a confirmat marți, 17 februarie, pentru AFP, organismul de conducere al competiției, potrivit sport.timesofmalta.

Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a declarat că sportivii vor fi „tratați ca (cei din) orice altă țară”.

Participarea sub steagurile proprii, interzisă în 2023

Sportivilor din Rusia și Belarus li s-a interzis să concureze sub propriile steaguri de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Suspendarea parțială, care le permitea sportivilor să concureze doar ca sportivi neutri, a fost instituită în 2023, în locul unei interdicții complete adoptate după ce Moscova a decis să atace Kievul.

Sportivilor din ambele națiuni li s-a permis să acumuleze puncte în clasament, după ce Rusia și Belarus au câștigat un apel împotriva Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS) la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS), în decembrie 2025.

Câți sportivi ruși și belaruși vor putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Comitetul Paralimpic Rus (RPC) a primit șase wildcard-uri pentru această competiție, având locuri la schi alpin, schi fond și snowboarding. Participanții au fost deja stabiliți, RPC anunțându-l pe triplu medaliat cu aur la schi alpin, Alexey Bugaev, printre sportivii participanți.

Rusiei i s-au acordat două locuri la schi alpin, două la schi fond și două la snowboarding. Cele patru locuri din Belarus sunt toate la schi fond.

La Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina vor participa sportivi din ambele țări vizate, în ultimii ani, de ancțiuni - atât la probele feminine, cât și la cele masculine.

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep pe 6 martie 2026 la Arena di Verona. Aproximativ 665 de sportivi vor concura în 79 de probe pentru medalii în șase sporturi - schi alpin paralimpic, biatlon paralimpic, schi fond paralimpic, hochei pe gheață paralimpic, snowboard paralimpic și curling în scaun cu rotile.

