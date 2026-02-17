€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Premieră de la invazia Rusiei în Ucraina: Sportivii ruși și belaruși care vor putea evolua sub steagurile proprii
Data publicării: 20:45 17 Feb 2026

Premieră de la invazia Rusiei în Ucraina: Sportivii ruși și belaruși care vor putea evolua sub steagurile proprii
Autor: Iulia Horovei

rusia belarus Steagurile Rusiei și Belarusului. Edit DCNews/Sursa foto: Freepik

Pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, sportivii ruși și bieloruși vor putea evolua sub steagurile proprii.

Șase sportivi ruși și alți patru atleți belaruși vor putea concura sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina, a confirmat marți, 17 februarie, pentru AFP, organismul de conducere al competiției, potrivit sport.timesofmalta.

Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a declarat că sportivii vor fi „tratați ca (cei din) orice altă țară”.

Participarea sub steagurile proprii, interzisă în 2023

Sportivilor din Rusia și Belarus li s-a interzis să concureze sub propriile steaguri de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Suspendarea parțială, care le permitea sportivilor să concureze doar ca sportivi neutri, a fost instituită în 2023, în locul unei interdicții complete adoptate după ce Moscova a decis să atace Kievul.

Sportivilor din ambele națiuni li s-a permis să acumuleze puncte în clasament, după ce Rusia și Belarus au câștigat un apel împotriva Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS) la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS), în decembrie 2025.

Câți sportivi ruși și belaruși vor putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Comitetul Paralimpic Rus (RPC) a primit șase wildcard-uri pentru această competiție, având locuri la schi alpin, schi fond și snowboarding. Participanții au fost deja stabiliți, RPC anunțându-l pe triplu medaliat cu aur la schi alpin, Alexey Bugaev, printre sportivii participanți.

Rusiei i s-au acordat două locuri la schi alpin, două la schi fond și două la snowboarding. Cele patru locuri din Belarus sunt toate la schi fond.

La Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina vor participa sportivi din ambele țări vizate, în ultimii ani, de ancțiuni - atât la probele feminine, cât și la cele masculine.

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep pe 6 martie 2026 la Arena di Verona. Aproximativ 665 de sportivi vor concura în 79 de probe pentru medalii în șase sporturi - schi alpin paralimpic, biatlon paralimpic, schi fond paralimpic, hochei pe gheață paralimpic, snowboard paralimpic și curling în scaun cu rotile.

Citește și: Olimpiada declanșează explozia economică la Milano! Cifrele care schimbă tot în 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jocuri paralimpice 2026
rusia
belarus
razboi rusia ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Premieră de la invazia Rusiei în Ucraina: Sportivii ruși și belaruși care vor putea evolua sub steagurile proprii
Publicat acum 19 minute
De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe cauciucuri. Greșeala pe care o fac unii șoferi
Publicat acum 30 minute
Schiori rătăciți din cauza ceții pe pârtie, recuperați de jandarmi în Prahova
Publicat acum 43 minute
Tăierea normei de hrană pentru militari: Ministrul Apărării, clarificări. Unde pot fi făcute reduceri de cheltuieli
Publicat acum 46 minute
Bulgaria a decis dacă dă curs invitației lui Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 9 ore si 25 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 10 ore si 3 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 13 ore si 33 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close