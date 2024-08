Obiectivul României pentru JO din 2028, după ce delegația noastră a depășit așteptările la Paris

Ultima parte a delegației române, compusă din sportivi și antrenori de la diverse discipline precum haltere, lupte, tenis de masă, polo și atletism, a fost întâmpinată cu entuziasm de reprezentanții federațiilor, familiile și prietenii care i-au așteptat la aeroport. Aceștia au celebrat împreună reușitele și au promis să continue eforturile pentru a aduce și mai multe victorii României.

La revenirea în țară, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce privește viitorul sportului românesc, afirmând că la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, cea de la Los Angeles din 2028, delegația României va reuși să obțină peste 10 medalii.

„Când am plecat spre Paris, ne-am stabilit un obiectiv între 6 și 8 medalii. Faptul că am obținut 9 demonstrează că strategia noastră a fost una bine fundamentată și realistă. Cu puțin noroc, am fi putut să aducem chiar și 10 sau 11 medalii, dacă luăm în calcul evoluțiile sportivilor care au obținut argint”, a declarat Covaliu în cadrul unei conferințe de presă organizată la Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă”.

Președintele COSR a subliniat importanța creșterii vizibile în acest ciclu olimpic, reflectată atât prin numărul de medalii câștigate, cât și prin poziția pe care România a ocupat-o în clasamentul pe națiuni. „Locul 23 în clasamentul pe medalii ne oferă încredere că ceea ce am construit până acum are o bază solidă. Această poziție ne arată că suntem pe drumul cel bun și că potențialul pentru a obține rezultate și mai bune există”, a adăugat el.

Delegația României s-a întors de la Paris cu trei medalii de aur, patru de argint și două de bronz. Printre cei care au adus aurul României se numără înotătorul David Popovici la proba de 200 metri liber, echipajul masculin de dublu vâsle format din Andrei Cornea și Marian Enache, precum și echipajul feminin de opt plus unu.

Medaliile de argint au fost câștigate de echipele de dublu vâsle feminin și dublu rame feminin, alături de halterofila Mihaela Cambei, care a performat la categoria 49 kg. Bronzul a fost obținut de David Popovici la 100 metri liber și de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol, după o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Această ediție a Jocurilor Olimpice marchează cea mai bună performanță a României de la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing, când țara noastră s-a clasat pe locul 18. Comparativ cu rezultatele din ultimele ediții, unde România a ocupat poziții modeste, actuala clasare pe locul 23 reprezintă un salt semnificativ și un motiv de mândrie națională.

Mihai Covaliu a încheiat cu un mesaj optimist, subliniind că, în ciuda succesului actual, există încă un mare potențial neexploatat în sportul românesc. „Suntem încrezători că la Los Angeles vom obține și mai multe medalii. Avem o generație de sportivi talentați, iar dacă ne vom menține ritmul și strategia, vom reuși să depășim performanțele de la Paris”, a concluzionat el.

