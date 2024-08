Jocurile Olimpice de la Paris. Rezultatele sportivilor români: Aur la dublu vâsle masculin

Canotaj: Aur pentru România la dublu vâsle masculin

Canotorii români Andrei Cornea şi Marian Enache au cucerit medaliile de aur în proba de dublu vâsle masculin, după o cursă pe care au condus-o aproape integral.

Cornea şi Enache au declanşat un sprint devastator pe ultimele sute de metri ale cursei, desprinzându-se decisiv într-o cursă câştigată cu timpul de 6 min 12 sec 58/100.



Medaliile de argint au revenit Olandei (Melvin Twellaar, Stef Broenink), în 6 min 13 sec 92/100, podiumul fiind completat de Irlanda (Daire Lynch, Philip Doyle), în 6 min 15 sec 17/100.



Cornea şi Enache au prins in extremis finala, dar au adus prima medalie olimpică a României în istorie în proba masculină de dublu vâsle.



Enache a participat şi la JO de la Tokyo, tot la dublu vâsle, clasându-se pe locul 9.

Canotaj: Argint la dublu vâsle feminin

Canotoarele române Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câştigat medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Campioanele olimpice de la Tokyo au condus la 1.000 de metri, dar au încheiat pe locul secund, în 6 min 50 sec 69/100, fiind devansate pe final de Noua Zeelandă (Brooke Francis, Lucy Spoors), la doar 14/100 (6:50.45).



Medaliile de bronz au revenit Marii Britanii (Mathilda Hodgkins Byrner, Rebecca Wilde), înregistrate în 6 min 53 sec 22/100.



Bodnar şi Radiş deţin de la Tokyo cel mai bun timp olimpic al probei (6:41.03).

Canotaj: Calificare la opt plus unu masculin

Echipajul României s-a calificat în Finala A la opt plus unu masculin, după ce s-a clasat pe locul al treilea în recalificări.



În componenţa Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Bogdan Băitoc, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Florin Lehaci şi Adrian Munteanu, România s-a clasat pe locul al treilea, în 5 min 30 sec 00/100, în condiţiile în care primele patru echipaje au prins Finala A, Olanda (5:27.58), Germania (5:29.17) şi Australia (5:31.50), fiind celelalte trei.



Tricolorii au fost pe patru în primii 1.500 de metri ai cursei, dar au încheiat în forţă reuşind să încheie pe trei.



Singura medalie olimpică a României în această probă masculină a fost obţinută în 1992, la JO de la Barcelona.



Finala de la JO 2024 va avea loc în data de 3 august, la ora 12:10.



România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotaj: Ratare pentru Mihai Chiruță

Mihai Chiruţă, canotor român, a ratat calificarea în Finala A probei de simplu vâsle masculin. Acesta s-a clasat pe locul cinci în a doua semifinală.



Chiruţă a fost cronometrat cu timpul de 6 min 52 sec 95/100, încheind la circa 12 secunde de ultimul sportiv care a prins Finala A.



Cel mai rapid din această semifinală, în care primii trei au obţinut biletele pentru Finala A, a fost germanul Oliver Zeidler (6:35.77), urmat de belarusul Evgheni Zalatîi (6:39.01) şi de campionul olimpic en titre, grecul Stefanos Ntouskos (6:40.78). Al patrulea a fost danezul Sverri Nielsen (6:43.95).



Pe 3 august sunt programate Finala A (11:30), Finala B (11:06), în care va evolua Chiruţă, şi Finala C (10:42).



Chiruţă (25 ani) este debutant la Jocurile Olimpice.

Programul sportivilor români

La Jocurile Olimpice de la Paris vor evolua astăzi, 1 august, sportivi români la canotaj, gimnastică artistică, polo, tenis de masă, tir cu arcul şi yachting.



La canotaj, România are reprezentanţi în patru finale pentru medalii: dublu vâsle feminin, dublu vâsle masculin, patru rame feminin şi patru rame masculin.

Programul de astăzi, conform Agerpres:

Canotaj

11:00 simplu masculin - semifinale (A/B): Mihai Chiruţă

11:20 opt plus unu masculin - recalificări: Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Bogdan Băitoc, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Florin Lehaci, Adrian Munteanu

12:18 dublu vâsle feminin - Finala A: Ancuţa Bodnar, Simona Radiş

12:30 dublu vâsle masculin - Finala A: Andrei Cornea, Marian Enache

12:50 patru rame feminin - Finala A: Adriana Adam, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş

13:10 patru rame masculin - Finala A: Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă



Gimnastică artistică

19:15 individual compus feminin - finala: Ana Maria Bărbosu, Amalia Ghigoarţă



Polo pe apă

20:30 România - Croaţia (Grupa A, masculin)



Yachting

16:35 Dinghy feminin: Ebru Bolat

