JO 2024 - Kaiac-canoe: Cătălin Chirilă - Am făcut câteva greșeli evidente

La întoarcerea în țară, Chirilă a recunoscut că a comis greșeli tactice și tehnice în timpul cursei din semifinale, dar este determinat să își îmbunătățească performanțele pentru viitoarele competiții.

„Privind retrospectiv, acum aș analiza mai bine decizia de a începe acea cursă din semifinale. Am făcut câteva greșeli evidente, atât din punct de vedere tactic, cât și tehnic. Oricine a urmărit cursa a putut observa că m-am împiedicat serios, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Conștientizez că trebuie să mă pregătesc mai bine pentru condiții meteo nefavorabile, iar acesta va fi primul aspect la care voi lucra în următoarea perioadă”, a declarat Chirilă.

Deși era considerat unul dintre favoriții la o medalie înainte de Jocurile Olimpice, Chirilă a ratat calificarea în Finala A, clasându-se pe locul cinci în semifinale, cu un timp de 3:45.78. În serii, canoistul român stabilise un nou record olimpic, cu 3:44.75, însă acesta a fost depășit ulterior de cehul Martin Fuksa în semifinale și, ulterior, în finală.

Chirilă, campion mondial în 2022 și vicecampion în 2023, nu s-a lăsat descurajat de rezultatul din semifinale și a revenit puternic în Finala B, pe care a câștigat-o cu timpul de 3:47.48, încheind astfel pe locul nouă la general. „După cursa din semifinale, am tras linie imediat și am decis să privesc înainte. Nu a fost un șoc pentru mine, am realizat rapid că sunt pe locul cinci și am început să mă concentrez pe următoarea cursă, pe care am câștigat-o”, a explicat Chirilă.

În vârstă de 26 de ani, Cătălin Chirilă a avut o evoluție remarcabilă la Tokyo, în 2021, unde s-a clasat pe locul 11 în aceeași probă. România nu a mai câștigat o medalie olimpică la kaiac-canoe de la Sydney, în 2000, când Florin Popescu și Mitică Pricop au adus două medalii – una de aur și una de bronz – în probele de canoe dublu.

Revenirea delegației României de la Paris a fost întâmpinată cu entuziasm la Aeroportul „Henri Coandă”, unde sportivii și antrenorii, printre care și Cătălin Chirilă, au fost primiți de reprezentanți ai federațiilor sportive, ai cluburilor, dar și de familii și prieteni. România a încheiat Jocurile Olimpice de la Paris cu un total de nouă medalii: trei de aur, patru de argint și două de bronz, ocupând locul 23 în clasamentul pe națiuni.

Printre performerii care au adus aurul României se numără înotătorul David Popovici la 200 metri liber, echipajul masculin de dublu vâsle format din Andrei Cornea și Marian Enache, și echipajul feminin de opt plus unu. Medaliile de argint au fost câștigate de echipele de dublu vâsle și dublu rame feminin, precum și de halterofila Mihaela Cambei, în timp ce bronzul a fost adus de David Popovici la 100 metri liber și de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.

Cu această performanță, România a obținut cea mai bună clasare la Jocurile Olimpice din 2008, depășind rezultatele obținute în edițiile precedente de la Tokyo, Rio și Londra, notează Agerpres.

