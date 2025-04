Interviu eveniment cu Daniela Simulescu la ceas aniversar. Nu trebuie să îl ratezi!

Luni, 7 aprilie 2025, emisiunea pe care o prezintă Daniela Simulescu la DC News și DC News TV împlinește 6 ani. Momentul este celebrat și printr-un interviu special acordat DC News de către Daniela Simulescu, în care a vorbit chestiuni interesante despre astrologie și nu numai.

DC News: Care a fost momentul cheie care te-a determinat să alegi meseria de astrolog?

Daniela Simulescu: Nu cred că am ales eu această meserie, ci m-a ales ea pe mine. S-a strecurat în viața mea în 2008. Și de atunci a devenit chiar o extensie a personalității mele. În plus, gândește-te că acest domeniu m-a ajutat să îmbin profesia cu meseria. Utilul cu plăcutul. La bază, eu am o diplomă de jurnalist.

DC News: Care sunt persoanele care te-au inspirat/inspiră în acest domeniu?



Daniela Simulescu: Din România, Dan Ciubotaru. Unul dintre cei mai renumiți astrologi de pe meleagurile noastre. Îl consider chiar mentorul meu. L-am cunoscut după ce devenisem deja astrolog, dar m-a convins să îi urmăresc îndeaproape cunoașterea. Îl admir pentru stilul său pragmatic și pentru faptul că are unele finețuri pe care nu le găsești la alți dinozauri ai breslei.



În același timp, am un respect enorm pentru Frank Clifford, un astrolog britanic, ale cărui ateliere le-am urmat de câte ori am avut ocazia din 2016 încoace. Îmi place mult și ca om și ca specialist.

DC News: Ce le transmiți celor care nu cred în Horoscop?



Daniela Simulescu: În horoscop nu crezi. Îl urmărești sau nu. Nu este ca religia. Cu alte cuvinte, horoscopul este pur teoretic. În plus, horoscopul este doar “A”-ul din abecedarul astrologiei.

DC News: Care sunt top 3 lucruri pe care publicul nu le știe despre meseria de astrolog și consideri că ar trebui cunoscute?



Daniela Simulescu: În primul rând, că astrologul nu ghicește viitorul. Din păcate, oamenii cred în continuare acest fapt. Pe urmă, un astrolog învață cât trăiește. Atât teorie, dar și din practică. Și trei, stilul de lucru al unui astrolog depinde foarte mult de personalitatea lui(de aici și diferențele de interpretare a astrogramei, dar și în ceea ce privește previziunile generale).

DC News: Te-ai gândit vreodată să renunți?



Daniela Simulescu: De când astrologia a intrat serios în viața mea, mă bucur să spun că nu a existat un asemenea moment.

Rămâneți pe DC News pentru a urmări o emisiune aniversară, duminică, începând cu ora 12:00!

Vezi și - Primul interviu cu Daniela Simulescu, din 2019, atunci când se alătura echipei DCNews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News