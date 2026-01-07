Femeile beneficiază mai mult de exercițiile fizice decât bărbații. Care este explicația medicală?

Timp de decenii, recomandările privind exercițiile fizice au tratat corpurile bărbaților și femeilor ca fiind în esență identice. Însă studii recente sugerează că această ipoteză ar putea fi greșită.

Dovezi recente arată că femeile beneficiază adesea de reduceri mai mari ale riscului de boli cardiace și deces prematur datorită activității fizice decât bărbații și pot obține aceste beneficii cu mai puțin exercițiu fizic săptămânal.

Descoperirile îi determină pe cercetători să reconsidere modul în care sunt formulate recomandările privind exercițiile fizice..

Diferențele între sexe în ceea ce privește beneficiile exercițiilor fizice

Două studii ample publicate în ultimii doi ani sugerează că bărbații și femeile pot avea beneficii diferite pentru sănătate în urma exercițiilor fizice, în special în ceea ce privește bolile cardiace și riscul general de mortalitate. Împreună, acestea indică un model: femeile par să beneficieze de o protecție mai mare din partea activității fizice decât bărbații, la niveluri comparabile.

Ambele studii utilizează ca referință recomandările American Heart Association privind activitatea fizică: 150 de minute de exerciții fizice de intensitate moderată sau 75 de minute de exerciții fizice intense pe săptămână pentru ambele sexe, conform National Geographic.

Un studiu din 2024 publicat în Journal of the American College of Cardiology (JACC) a examinat datele unui sondaj privind activitatea fizică în timpul liber realizat pe un eșantion de peste 400.000 de adulți. După ce au urmărit aproape 40.000 de decese din toate cauzele în perioada studiului, cercetătorii au descoperit că activitatea fizică regulată era asociată cu un risc de mortalitate cu 24% mai mic la femei, comparativ cu doar 15% la bărbați.

Bărbații atingeau beneficiul maxim în ceea ce privește mortalitatea la 300 de minute de activitate moderată până la intensă pe săptămână. Femeile atingeau beneficii similare cu doar 140 de minute. Când femeile au ajuns la 300 de minute, riscul lor a scăzut și mai mult, depășind nivelul înregistrat de bărbați la orice nivel. Aceste rezultate au fost consistente atât pentru activitatea aerobică, cât și pentru antrenamentul de rezistență.

Cercetătorii au controlat factorii de confuzie, cum ar fi vârsta, IMC, consumul de alcool, fumatul, starea de sănătate declarată de participanți și accesul la îngrijiri medicale.

Comparația corectă se face între persoanele care fac mișcare și cele care nu fac.

Cardiologii subliniază că comparația nu se face între bărbați și femei, ci între persoanele care fac mișcare și cele care nu fac.

„Se arată că o femeie care face exerciții fizice, în comparație cu o femeie care nu face exerciții fizice, beneficiază de un avantaj relativ mai mare decât un bărbat care face exerciții fizice, în comparație cu un bărbat care nu face exerciții fizice”, spune Carolyn Lam, cardiolog specializat în sănătatea cardiacă a femeilor și consultant senior la Centrul Național de Cardiologie din Singapore, care era redactor adjunct la JACC când a fost publicat acest articol. „Comparațiile se fac în cadrul aceluiași sex, nu între sexe.”

Mai recent, un studiu din 2025 publicat în Nature a confirmat aceste concluzii, utilizând date colectate de la peste 85.000 de participanți din Marea Britanie pentru a evalua incidența bolilor coronariene (CHD). Femeile care respectau recomandarea de 150 de minute de activitate fizică pe săptămână aveau un risc cu 22% mai mic de CHD, comparativ cu 17% în cazul bărbaților.

Pe măsură ce activitatea săptămânală a crescut, diferența s-a mărit și mai mult. Cu 250 de minute de mișcare săptămânală, riscul femeilor a scăzut cu 30%, în timp ce bărbații aveau nevoie de 530 de minute pentru a obține aceeași reducere. De asemenea, au observat un risc mai mic de mortalitate în rândul pacienților cu CHD existent.

Luate împreună, aceste descoperiri sugerează că actualele recomandări privind exercițiile fizice ar putea să nu reflecte pe deplin modul în care diferite organisme răspund la activitatea fizică și că cercetătorii abia încep să înțeleagă de ce. Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că femeile raportează de obicei mai puțin exerciții fizice decât bărbații, așa că au efectuat o analiză secundară pentru a ține cont de acest aspect și au obținut rezultate similare.

De ce ar putea femeile să beneficieze mai mult?

Cercetătorii nu înțeleg încă pe deplin mecanismele, dar Lam spune că cardiologii au câteva teorii. „Mecanismele implică probabil mai multe sisteme care funcționează în mod concertat”, spune ea. Acestea ar putea include creșteri mai mari ale HDL (colesterolul „bun”), îmbunătățirea funcției vaselor de sânge (funcția endotelială) și adaptări metabolice mai eficiente cu fiecare antrenament.

Un factor probabil care contribuie la acest lucru este estrogenul. „Există date care arată că estrogenul, hormonul sexual al femeilor, are unele efecte cardioprotectoare”, spune Lam. „Acesta ar putea amplifica efectele exercițiilor fizice asupra acestor adaptări ale vaselor noastre de sânge și ale inimii.”

O revizuire a literaturii din 2017 explică faptul că estrogenul (în special estradiolul sau E2) ajută la protejarea inimii prin îmbunătățirea fluxului sanguin și reducerea leziunilor. Acesta face acest lucru prin încurajarea creșterii de noi vase de sânge (angiogeneză), creșterea fluxului sanguin prin vasodilatație și reducerea produselor secundare dăunătoare, cum ar fi stresul oxidativ și inflamația, care pot deteriora țesuturile și organele, inclusiv inima.

Cu toate acestea, asta nu înseamnă că femeile ar trebui să se grăbească să înceapă terapia hormonală. „Acestea sunt ipoteze”, subliniază ea. „Iar studiile prospective nu au demonstrat că terapia de substituție hormonală oferă acest beneficiu.”

Beneficiile unice ale exercițiilor fizice pentru femei pot depinde și de dimensiunea corpului, spune Lam. Sistemul cardiovascular al femeilor este adaptat pentru a fi eficient cu o pompă cardiacă mai mică și un arbore vascular mai scurt, având în vedere că femeile sunt, în general, mai mici și mai scunde decât bărbații.

Cu toate acestea, Lam subliniază că există multe lucruri pe care cercetătorii nu le cunosc, cum ar fi mecanismul molecular precis, modul în care aceste efecte variază de-a lungul vieții și în timpul menopauzei și ce tipuri de exerciții fizice sporesc cel mai mult beneficiile.

De ce sunt importante aceste studii?

Aceste descoperiri nu înseamnă că, deoarece femeile beneficiază mai mult de niveluri mai scăzute de exerciții fizice decât bărbații, ele ar trebui să facă mai puțină mișcare – dimpotrivă. De fapt, ele evidențiază oportunitățile care ar putea fi încă disponibile. Potrivit Centrelor pentru Controlul Bolilor, doar 20% dintre femei îndeplinesc recomandarea de 150 de minute pe săptămână, comparativ cu 28% dintre bărbați. Deși chiar și o cantitate mică de exerciții fizice poate contribui la reducerea riscului de mortalitate, femeile ar putea pierde beneficii și mai mari dacă și-ar crește nivelul de activitate săptămânal peste nivelul recomandat.

Lam spune că aceste descoperiri sunt semnificative și din punct de vedere clinic: femeile cu afecțiuni precum bolile coronariene sunt mai puțin susceptibile de a fi trimise la reabilitare cardiacă prin exerciții fizice decât bărbații. „Trebuie să transmitem un mesaj puternic că și femeile beneficiază de exerciții fizice”, spune ea.

Acest tip de cercetare susține, de asemenea, recomandări mai nuanțate și specifice fiecărui sex în ceea ce privește exercițiile fizice. În prezent, recomandările privind activitatea fizică sunt universale. Dar bărbații ar putea avea nevoie de o doză mai mare decât cea minimă pentru a obține aceleași rezultate.

„Este remarcabil faptul că, în mai puțin de 60 de ani, am trecut de la „exercițiile fizice vă vor face rău” la descoperirea faptului că sistemul cardiovascular al femeilor poate fi extrem de receptiv la exerciții fizice”, spune Lam. „Dar suntem abia la începutul înțelegerii fiziologiei exercițiilor fizice la femei ca domeniu de sine stătător, nu doar ca o notă de subsol la fiziologia masculină.”