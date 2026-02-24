€ 5.0954
Stiri

DCNews Stiri Mesajul MAE pentru Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Data actualizării: 15:05 24 Feb 2026 | Data publicării: 15:03 24 Feb 2026

Mesajul MAE pentru Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Autor: Doinița Manic

imagine cu Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei Purtătorul de cuvânt al MAE român a spus despre Medvedev că e un "fost politician lipsit de importanță". Foto: Agerpres

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”, iar purtătorulul de cuvânt al MAE român i-a dat replica, personal.

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat, marți, un mesaj pe X în care amenința Europa cu o invazie „ca în 1945”, iar purtătorul de cuvânt al MAE român, Andrei Țărnea,  i-a dat replica, personal, spunând că „militarii ruși primesc bilete dus”.

„Kaja (N.r. - Kaja Kallas), șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ei bine, pot intra fără viză dacă vor, ca în 1812 (anul în care Napoleon Bonaparte a declanșat invazia împotriva Rusiei și a fost învins - n.r.) sau 1945”, a scris Medvedev pe contul său de X.

Purtătorul de cuvânt al MAE român: Dima, la fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus 

Purtătorul de cuvânt al MAE român i-a răspuns, personal, lui Medvedev, chiar în secțiunea de comentarii.

„Dima, spațiul Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, așa că nu este destinat agresorilor imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecinii suverani. La fel ca în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus când întreprind războaie similare la ordinul Kremlinului”, i-a scris Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al României.

Andrei Țărnea l-a numit pe Medvedev "fost politician lipsit de importanță"

„Foștii politicieni lipsiți de importanță care numesc orice femeie "șobolan" ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică femeile online, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica”, i-a mai spus Andrei Țărnea lui Medvedev, într-un alt comentariu.

Contextul replicii purtătorului de cuvânt al MAE român

Anii invocați de purtătorul de cuvânt al MAE român, Andrei Țărnea, sunt referințe istorice la momente când acțiuni militare are Rusiei s-au încheiat nefavorabil pentru Kremlin - adică exact opusul amenințărilor lansate de Dmitri Peskov. Iată la ce se referă fiecare an:

1856 - Războiul Crimeei: Rusia a fost învinsă de o coaliție formată din Imperiul Otoman, Franța,  Regatul Marii Britanie și Regatul Sardiniei.

1905 - Războiul ruso-japonez: Imperiul Rus a fost învins de Japonia. Înfrângerea a declanșat revolte interne și a arătat slăbiciunea militară și politică a regimului țarist.

1921 - Armata Roșie a încercat să exporte revoluția comunistă spre Europa Centrală, dar a fost respinsă de Polonia.

1989 - Anul prăbușirii blocului comunist în Europa de Est. Regimurile comuniste susținute de Moscova s-au prăbușit unul după altul. Influența geopolitică a Kremlinului în regiune s-a redus drastic.

dmitri medvedev
rusia
ministerul afacerilor externe
europa
