Urmărește dezbaterea live

 
Inflația în România va scădea din iulie-august, anunță Ministerul Finanțelor: Până la finalul anului ar putea ajunge la 4%
Data publicării: 09:55 23 Feb 2026

Inflația în România va scădea din iulie-august, anunță Ministerul Finanțelor: Până la finalul anului ar putea ajunge la 4%
Autor: Tiberiu Vasile

Inflația în România va scădea din iulie-august, anunță Ministerul Finanțelor: Până la finalul anului ar putea ajunge la 4% Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Inflația în România va scădea din iulie-august, potrivit anunțului făcut de Ministerul Finanțelor.

Mesajul vine pe fondul presiunilor legate de venituri și pensii, într-un context bugetar încă fragil. Ținta indicată pentru final de an este de aproximativ 4%, dar autoritățile avertizează că drumul până acolo nu va fi ușor.

Pensiile rămân înghețate, cel puțin pentru moment...

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că o eventuală creștere a pensiilor nu poate fi pusă pe masă în acest moment, din lipsa resurselor bugetare care să susțină o astfel de decizie. Oficialul a subliniat că nu vrea să lanseze promisiuni care nu pot fi onorate.

"Cred că este prematur să discutăm despre dezghețare (n.r. pensiilor) în acest moment. Îmi doresc foarte mult să fim în situația în care, pe baza evoluțiilor lunare, pe baza execuției bugetare(…) și a modului în care va evolua anul 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente. Probabil foarte mulți români s-au săturat, pentru că au avut foarte multe astfel de promisiuni de-a lungul anilor. Promisiuni care s-au dovedit nesustenabile și nu vreau să fac un astfel de angajament. Evident că îmi doresc și ne dorim această dezghețare, dar trebuie să o facem într-un mod sustenabil. Trebuie să schimbăm modul în care am făcut-o în trecut, să facem creșteri de salarii și creșteri de pensii fără să avem sursele pentru aceste creșteri", a spus ministru Alexandru Nazare, la TVR Info.

Fără bani siguri, nu se discută majorări. Cel puțin nu acum.

Deficitul bugetar, motivul principal

Potrivit ministrului, înghețarea veniturilor din sectorul public a fost o măsură dificilă, dar necesară. Decizia a fost luată la nivelul coaliției, încă din vara trecută, tocmai pentru a ține sub control deficitul.

"Această decizie a fost luată în coaliție în vara anului trecut. Fără această înghețare nu reușim să ne atingem ținta de deficit în 2026. Din nefericire, au fost creșteri succesive, ani la rând, nesustenabile. Este greu de crezut că în 2026, în interiorul bugetului acestui an, putem opera dezghețări. Dar, evident, pe măsură ce înaintăm în an și situația se îmbunătățește, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo și ar fi prematur să discutăm acest subiect astăzi", a spus ministrul.

În mijlocul acestor constrângeri, promisiunea rămâne una prudentă. Stabilitatea înainte de creșteri este prioritară

Ce se întâmplă cu inflația în România

Pe partea de prețuri, datele și prognozele indică o schimbare de trend în lunile de vară. Oficialul a spus că evaluările Băncii Naționale a României arată o decelerare treptată, nu o scădere bruscă. Asta înseamnă că inflația în România va scădea din iulie-august, dar presiunile vor rămâne până atunci.

"Perspectivele sunt cele oferite de analizele BNR. Inflația va intra pe un trend de decelerare din vară. Nu vreau nici să cresc așteptările, nici să minimizez situația. Inflația, într-adevăr, va fi persistentă până atunci. Dar noi nu am spus, în urmă cu șase luni, când am preluat guvernarea, că inflația va scădea brusc. Am spus că va dura cel puțin un an până când vor apărea primele semne. Și undeva în această vară, în iulie-august, vom avea o scădere a inflației, care, după prognoza BNR, va merge spre 4% la final de an. Astfel, finalul acestui an ne va prinde cu un alt trend al inflației, care va reintra spre intervalul de referință", a spus ministrul, conform TVR Info.

