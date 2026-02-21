€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Internațional Ucraina a lovit fabrica de rachete hipersonice Oreșnik din Rusia
Data publicării: 17:32 21 Feb 2026

Ucraina a lovit fabrica de rachete hipersonice Oreșnik din Rusia
Autor: Bogdan Bolojan

noua-doctrina-militara-a-belarusului-considera-ca-desfasurarea-armelor-nucleare-este-o-masura-de-descurajare-strategica_32661000 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik.

Obiectivul se află în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la circa 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina, potrivit informațiilor transmise de canalul Telegram Astra și preluate de agenția EFE.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, unități ale forțelor de rachete și artileria ucraineană au lansat un atac cu rachete de croazieră FP-5 „Flamingo”. Armata ucraineană a anunțat pe rețelele sociale că ținta principală a fost compania din complexul militar-industrial „Uzina Votkinsk”, situată în orașul Votkinsk.

Reprezentanții instituției militare au transmis că pe teritoriul uzinei a apărut un incendiu, iar efectele exacte ale loviturii urmează să fie stabilite. Fabrica este considerată un element-cheie al industriei ruse de armament, deoarece produce rachete balistice cu tehnologie hipersonică.

Al doilea obiectiv: industria gazelor

În aceeași noapte, forțele ucrainene au atacat și o uzină de procesare a gazelor din Neftegorsk, în regiunea Samara. Potrivit comunicării oficiale de la Kiev, această unitate asigură, printre altele, alimentarea cu resurse energetice pentru armata rusă. Lovitura a vizat reducerea capacității logistice și industriale a Federației Ruse.

Autoritățile ruse au confirmat că în urma atacului asupra uzinei din Votkinsk au fost rănite 11 persoane. Trei dintre acestea au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Moscova nu a oferit detalii despre amploarea pagubelor sau despre impactul asupra producției de armament.

Canalul Astra, care citează martori oculari și locuitori din apropierea fabricii, susține că două ateliere ale uzinei au suferit avarii. Oamenii din zonă au raportat explozii și un incendiu vizibil de la distanță, urmate de intervenția serviciilor de urgență.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
ucraina
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Două noi centre pentru prevenirea morții subite cardiace, deschise la Craiova și Târgu Mureș
Publicat acum 23 minute
Trump crește tarifele globale de la 10% la 15%: "Pentru țările care ne-au jefuit decenii la rând"
Publicat acum 26 minute
IGSU: 40 de oameni sunt blocați din cauza zăpezii pe drumuri din sașe județene
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Trump ar fi primit de la Pentagon opțiunea de a-l elimina pe ayatollahul Ali Khamenei și pe fiul acestuia, considerat posibil succesor
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Ucraina a lovit fabrica de rachete hipersonice Oreșnik din Rusia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise, localități fără curent electric, mașini blocate în zăpadă - ultimele informații
Publicat acum 7 ore si 10 minute
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Medic atacat în timp ce resuscita o pacientă. Membrii familiei au sărit peste el, l-au bătut și i-au spart ochelarii
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close