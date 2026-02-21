Ucraina a lovit fabrica de rachete hipersonice Oreșnik din Rusia

Obiectivul se află în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la circa 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina, potrivit informațiilor transmise de canalul Telegram Astra și preluate de agenția EFE.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, unități ale forțelor de rachete și artileria ucraineană au lansat un atac cu rachete de croazieră FP-5 „Flamingo”. Armata ucraineană a anunțat pe rețelele sociale că ținta principală a fost compania din complexul militar-industrial „Uzina Votkinsk”, situată în orașul Votkinsk.

Reprezentanții instituției militare au transmis că pe teritoriul uzinei a apărut un incendiu, iar efectele exacte ale loviturii urmează să fie stabilite. Fabrica este considerată un element-cheie al industriei ruse de armament, deoarece produce rachete balistice cu tehnologie hipersonică.

Al doilea obiectiv: industria gazelor

În aceeași noapte, forțele ucrainene au atacat și o uzină de procesare a gazelor din Neftegorsk, în regiunea Samara. Potrivit comunicării oficiale de la Kiev, această unitate asigură, printre altele, alimentarea cu resurse energetice pentru armata rusă. Lovitura a vizat reducerea capacității logistice și industriale a Federației Ruse.

Autoritățile ruse au confirmat că în urma atacului asupra uzinei din Votkinsk au fost rănite 11 persoane. Trei dintre acestea au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Moscova nu a oferit detalii despre amploarea pagubelor sau despre impactul asupra producției de armament.

Canalul Astra, care citează martori oculari și locuitori din apropierea fabricii, susține că două ateliere ale uzinei au suferit avarii. Oamenii din zonă au raportat explozii și un incendiu vizibil de la distanță, urmate de intervenția serviciilor de urgență.