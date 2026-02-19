SUA ar putea ieși din IEA: tensiuni privind politicile de energie curată

"Dacă IEA nu este capabilă să revină la misiunea sa iniţială, noi vom deveni foşti membri ai IEA, dar vom lucra pentru ca acest lucru să nu se întâmple", a declarat Wright, într-o conferinţă de presă organizată cu ocazia reuniunii ministeriale a acestei instituţii cu sediul la Paris.

Wright a evitat să se pronunţe dacă turcul Fatih Birol, actualul director al IEA, începând din 2015, trebuie să rămână în funcţie şi a criticat din nou, dur, politica energetică a ţărilor europene.

Secretarul pentru Energie a recunoscut că, dacă Washington se retrage din IEA, "va exista mereu un risc" ca de acest loc eliberat să profite China, pentru a intra în organizaţie.

"Suntem foarte hotărâţi"

"Suntem foarte hotărâţi să nu fim nevoiţi să părăsim agenţia", a insistat oficialul american.

"Nu poţi, în acelaşi timp, să reprezinţi acea agendă privind securitatea energetică şi progresul uman şi, totodată, să ai o misiune paralelă care constă în a pleda pentru reducerea accesului la energie, creşterea preţului acesteia şi a le spune celor 7 miliarde de persoane că nu pot trăi ca toţi cei care suntem în această sală", a spus Wright.

El a făcut referire în mod special la Europa: "Pare că vrea să sărăcească şi să îşi piardă industria, dar vă pot asigura că restul de 170 de ţări din lume nu au mare interes pentru această agendă".

Secretarul pentru Energie consideră "naivă" agenda în favoarea energiilor curate şi împotriva hidrocarburilor, pentru a combate criza climatică, şi a insistat că rolul esenţial al IEA este acela de a contribui la "securitatea energetică".

În opinia lui Wright, scumpirea energiei în Europa se datorează "unei alegeri politice" a liderilor săi.

"Toate acestea au dus la mari importuri de energie, la delocalizarea industriilor şi o reducere a calităţii vieţii şi a puterii militare a naţiunilor europene", a punctat el, conform Agerpres.

