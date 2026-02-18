€ 5.0941
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, potrivit experților ONU
Data actualizării: 19:53 18 Feb 2026 | Data publicării: 19:52 18 Feb 2026

Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, potrivit experților ONU
Autor: Doinița Manic

imagine cu infractorul sexual Jeffrey Epstein Experții ONU spun că infracțiunile din dosarele Epstein au fost comise pe fondul convingerilor de supremație, rasismului, corupției și misoginiei extreme. Foto: Agerpres

Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, spun experții ONU.

Milioane de dosare legate de infractorul sexual pedofil Jeffrey Epstein sugerează existența unei „întreprinderi criminale globale” care a comis acte care îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, susține un grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, scrie The Guardian.

Experții au declarat că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au fost comise pe fondul convingerilor de supremație, rasismului, corupției și misoginiei extreme. Potrivit acestora, infracțiunile comise de Epstein demonstrează o dezumanizare a femeilor și fetelor.

„Amploarea, natura, caracterul sistematic și acoperirea transnațională a acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor sunt atât de grave, încât unele dintre ele ar putea îndeplini în mod rezonabil pragul legal al crimelor împotriva umanității”, au spus experții ONU într-un comunicat.

Experții au declarat că acuzațiile conținute în dosare necesită o anchetă independentă, amănunțită și imparțială, și au spus că ar trebui lansate anchete cu privire la modul în care a fost posibil ca astfel de infracțiuni să fie comise atât de mult timp, fără ca Epstein să fie pedepsit mai rapid.

Avertismentul ONU în legătură cu fișierele din dosarul Epstein care au fost făcute publice

Experții ONU și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la „gravele deficiențe de conformitate și redactările greșite” care au expus informații sensibile ale victimelor. Peste 1.200 de victime au fost identificate în documentele din dosarul Epstein care au fost publicate până în prezent.

„Reticența de a dezvălui pe deplin informații sau de a extinde investigațiile i-a lăsat pe mulți supraviețuitori cu sentimentul de retraumatizare. Victimele au fost supuse la ceea ce descriu drept manipulare instituțională”, au spus experții.

Publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție a dezvăluit legăturile lui Epstein cu multe persoane proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri - atât înainte, cât și după ce a pledat vinovat în 2008 pentru acuzațiile de prostituție, inclusiv racolarea unei minore.

Reamintim că Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa din închisoare în 2019, după ce a fost arestat din nou sub acuzațiile federale de trafic sexual de minori. Moartea sa a fost considerată a fi sinucidere.

VEZI ȘI: Fratele lui Jeffrey Epstein acuză Guvernul SUA că infractorul sexual a fost ucis. Mark Epstein promite dovezi

 
 
 

