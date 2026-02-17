Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor

Celebrarea Paștelui reprezintă una dintre cele mai așteptate perioade din an, atât pentru angajați, cât și pentru elevi. Învierea lui Iisus Hristos aduce, pe lângă semnificația religioasă, și câteva zile libere binevenite, perfecte pentru timp petrecut în familie sau pentru o scurtă vacanță.

Paștele ortodox va fi sărbătorit, anul acesta, pe 12 aprilie 2026, în timp ce Paștele catolic pe 5 aprilie 2026.

Care sunt zilele libere pentru angajați de Paște 2026

Angajații din România beneficiază de zile libere legale cu ocazia sărbătorilor pascale, conform legislației muncii din țara noastră.

Astfel, angajații vor fi liberi:

Vineri, 10 aprilie 2026 - Vinerea Mare

Duminică, 12 aprilie 2026 - Prima zi de Paște

Luni, 13 aprilie 2026 - A doua zi de Paște

Astfel, minivacanța de Paște 2026 va dura trei zile pentru majoritatea angajaților.

Elevii au șapte zile libere

Pe lângă zilele libere de Paște pentru angajați, și elevii se bucură de o vacanță dedicată sărbătorilor pascale. Conform structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației, vacanța de Paște va avea o durată de șapte zile.

În 2026, elevii vor intra în vacanță oficial pe 6 aprilie, iar cursurile vor fi reluate pe 15 aprilie. Totuși, copiii vor avea la dispoziție aproximativ două săptămâni să se bucure de timpul liber, întrucât 4 și 5 aprilie sunt zile de weekend - deci vacanța se prelungește.

