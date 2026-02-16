€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Teroare la adăpostul de câini din Suraia, Vrancea. Sute de animale schingiuite, trei persoane cercetate penal
Data actualizării: 19:59 16 Feb 2026 | Data publicării: 18:44 16 Feb 2026

Teroare la adăpostul de câini din Suraia, Vrancea. Sute de animale schingiuite, trei persoane cercetate penal
Autor: Andrei Itu

caine inchis adapost Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani au dispus control judiciar pentru 60 de zile asupra a trei persoane fizice angajate la adăpostul de câini din Suraia, care sunt cercetate pentru uciderea și schingiuirea animalelor.

De asemenea, în cazul persoanei juridice, instanţa a admis interzicerea încheierii unor contracte cu privire la capturarea câini fără stăpân şi a desfăşurării activităţilor privind faptele investigate, a transmis luni, instituţia.

Vezi și - Cazul Suraia. Anunțul ONG-urilor după întâlnirea de la Cotroceni

 "Uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept"

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, unul dintre inculpaţi este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de "uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept" şi "schingiuirea animalelor". Alți doi inculpaţi sunt cercetaţi pentru "schingiuirea animalelor".

Faţă de unul dintre inculpaţi, procurorul a dispus, între altele, obligaţia de a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit infracţiunile, respectiv încheierea de contracte având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân sau activităţi similare.

Ce măsuri preventive s-au luat

De asemenea, pe 13 februarie 2026, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Focşani cu propunerea de luare a unor măsuri preventive faţă de o persoană juridică, constând în interzicerea încheierii unor acte juridice - respectiv contracte privind capturarea câinilor fără stăpân - şi interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor în legătură cu care ar fi fost comisă infracţiunea. Propunerea a fost admisă în 14 februarie 2026.

"În fapt, s-a reţinut că, în perioada 22.09.2025 - 06.10.2025, inculpata, persoană juridică, având ca principal obiect de activitate "Activităţi veterinare", în realizarea obiectului de activitate, nu a putut pune la dispoziţie documente justificative privind eutanasierea unui număr de 151 de exemplare canine, aspect constatat cu ocazia controalelor efectuate în datele de 09.10.2025 şi 10.10.2025, de către IPJ Vrancea, fiind astfel înregistrată o cauză penală în acest sens", a subliniat Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

Vezi și - Lagăre de exterminare a câinilor. Kola Kariola, imagini din spatele ușilor închise: Acum știm exact. Va exploda cea mai mare infecție pe care am văzut-o vreodată

Suferinţe fizice nejustificate, în contextul manoperelor de eutanasiere

Mai mult, în urma difuzării în spaţiul public a unor clipuri înregistrate şi a investigaţiilor ulterioare, s-a hotărât că, în perioada noiembrie 2025 şi până în prezent, la adăpostul de câini fără stăpân din comuna Suraia, animalele ar fi fost supuse unor suferinţe fizice nejustificate, în contextul manoperelor de eutanasiere, prin nerespectarea procedurilor sanitar-veterinare, au precizat procurorii.

În continuare se fac cercetări pentru a se stabili exact a situaţia de fapt şi lămurirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite infracţiunile.

Peste 200 de câini au fost relocați

Peste 200 de câini aflaţi în adăpostul privat de animale din localitatea Suraia au fost relocaţi cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi al persoanelor fizice, după ce s-a deschis un dosar penal de ucidere cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, dar și abuz în serviciu şi fals intelectual, notează Agerpres.

Vezi și - ANSVSA, consultare națională pentru elaborarea unei strategii privind gestionarea câinilor fără stăpân

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vrancea
caini fara adapost
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, ”exclusiv” la Consiliul Păcii. Ce face președintele ca ”observator” la reuniunea lui Donald Trump
Publicat acum 8 minute
Acrobatul spaniol rănit la Craiova, internat cu traumatism grav de coloană. Ar putea rămâne invalid
Publicat acum 25 minute
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. Ce mesaj a transmis
Publicat acum 42 minute
Adevărata miză a lui Nazare la Bruxelles: România se bate pentru Vama UE
Publicat acum 53 minute
Cazul Suraia. Anunțul ONG-urilor după întâlnirea de la Cotroceni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 47 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Liderii coaliției de guvernare, deciziile momentului despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Publicat acum 10 ore si 55 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 13 ore si 21 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close