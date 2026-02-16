Teroare la adăpostul de câini din Suraia, Vrancea. Sute de animale schingiuite, trei persoane cercetate penal

De asemenea, în cazul persoanei juridice, instanţa a admis interzicerea încheierii unor contracte cu privire la capturarea câini fără stăpân şi a desfăşurării activităţilor privind faptele investigate, a transmis luni, instituţia.

"Uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept"

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, unul dintre inculpaţi este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de "uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept" şi "schingiuirea animalelor". Alți doi inculpaţi sunt cercetaţi pentru "schingiuirea animalelor".

Faţă de unul dintre inculpaţi, procurorul a dispus, între altele, obligaţia de a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit infracţiunile, respectiv încheierea de contracte având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân sau activităţi similare.

Ce măsuri preventive s-au luat

De asemenea, pe 13 februarie 2026, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Focşani cu propunerea de luare a unor măsuri preventive faţă de o persoană juridică, constând în interzicerea încheierii unor acte juridice - respectiv contracte privind capturarea câinilor fără stăpân - şi interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor în legătură cu care ar fi fost comisă infracţiunea. Propunerea a fost admisă în 14 februarie 2026.

"În fapt, s-a reţinut că, în perioada 22.09.2025 - 06.10.2025, inculpata, persoană juridică, având ca principal obiect de activitate "Activităţi veterinare", în realizarea obiectului de activitate, nu a putut pune la dispoziţie documente justificative privind eutanasierea unui număr de 151 de exemplare canine, aspect constatat cu ocazia controalelor efectuate în datele de 09.10.2025 şi 10.10.2025, de către IPJ Vrancea, fiind astfel înregistrată o cauză penală în acest sens", a subliniat Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

Suferinţe fizice nejustificate, în contextul manoperelor de eutanasiere

Mai mult, în urma difuzării în spaţiul public a unor clipuri înregistrate şi a investigaţiilor ulterioare, s-a hotărât că, în perioada noiembrie 2025 şi până în prezent, la adăpostul de câini fără stăpân din comuna Suraia, animalele ar fi fost supuse unor suferinţe fizice nejustificate, în contextul manoperelor de eutanasiere, prin nerespectarea procedurilor sanitar-veterinare, au precizat procurorii.

În continuare se fac cercetări pentru a se stabili exact a situaţia de fapt şi lămurirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite infracţiunile.

Peste 200 de câini au fost relocați

Peste 200 de câini aflaţi în adăpostul privat de animale din localitatea Suraia au fost relocaţi cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi al persoanelor fizice, după ce s-a deschis un dosar penal de ucidere cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, dar și abuz în serviciu şi fals intelectual, notează Agerpres.

