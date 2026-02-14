€ 5.0943
O femeie care locuiește singură s-a trezit cu facturi la apă de 56.000 de euro din cauza unor "scurgeri ascunse"
Data actualizării: 18:13 14 Feb 2026 | Data publicării: 18:11 14 Feb 2026

O femeie care locuiește singură s-a trezit cu facturi la apă de 56.000 de euro din cauza unor "scurgeri ascunse"
Autor: Doinița Manic

imagine cu apa de la robinet Femeia care a primit factura uriașă are un venit lunar de 1.200 de euro. Foto: Freepik.com

O femeie care locuiește singură a primit facturi la apă de 56.000 de euro.

Obișnuită cu un consum de apă semestrial de câteva sute de euro, o femeie din Italia a avut un șoc când, vara trecută, a primit o factură la apă în valoare uriașă de 56.000 de euro, scrie il Resto del Carlino.

VEZI ȘI: Tora Vasilescu, factură uriașă la energie. Cât are de plătit actrița. "Ce faceți? Orbecăiți pe întuneric noaptea?"

Femeia locuiește singură în orașul Reggio Emilia și are un venit lunar de 1.200 de euro, cu siguranță incapabilă să își permită o astfel de cheltuială. Când a văzut factura uriașă, femeia început imediat să trimită mesaje pentru clarificări și să sune la toate birourile companiei care gestionează serviciul. Dar așa și nu a reușit să înțeleagă ce se întâmplase. Era însă sigură că era imposibil să aibă un consum de apă atât de mare în ultimele șase luni.

Femeia a descoperit că factura era reală, dar era vorba despre o „scurgere ascunsă”

Abia după ce a contactat filiala Reggio Emilia a Federconsumatori, aceasta a aflat că era vorba de o „scurgere ascunsă” și nu de apă consumată efectiv de client. A reușit în cele din urmă să obțină accesarea procedurii de conciliere, obținându-se o recalculare a peste 90% din suma, care în realitate nu era datorată, cu opțiunea de a plăti suma rămasă în rate, fără dobândă.

În plus, ea a obținut acces la „fondul de pierderi”, care acoperea în mare măsură costul total al apei consumate conform contorului, în cele din urmă femeia având o sumă mult mai mică de plătit.

factura intretinere
italia
