Un set de scrisori de dragoste de acum 100 de ani, dintre două persoane publice, au fost găsite într-o cutie de pantofi
Data actualizării: 20:08 13 Feb 2026 | Data publicării: 20:08 13 Feb 2026

Un set de scrisori de dragoste de acum 100 de ani, dintre două persoane publice, au fost găsite într-o cutie de pantofi
Autor: Alexandra Curtache

scrisori de dragoste Foto: Unsplash

O colecție de scrisori de dragoste pierdute, care dezvăluie secretele unei relații interzise vechi de 100 de ani, a fost descoperită într-o cutie de pantofi.

Corespondența amoroasă dintre moștenitoarea căsătorită Dora Smith și bogatul ofițer RAF Noel Murray „Fred” Pearson datează din anii 1920.

La acea vreme, Dora locuia la Witley Court, o reședință impunătoare, acum în ruine, din Worcestershire, iar cele 108 scrisori acoperă o perioadă în care ea era încă căsătorită cu soțul ei.

Documentele detaliază aventura lor și relația care a înflorit în timpul curtării, inclusiv poreclele afectuoase pe care și le dădeau unul altuia, precum „Snuffy Scruffy” și „Little Baby Gazelle”.

Povestea lor de dragoste interzisă i-a reunit în cele din urmă, iar cuplul s-a căsătorit în 1929, după divorțul turbulent al Dorei.

Scrisorile, scoase la lumină înainte de Ziua Îndrăgostiților

„Remarcabila colecție” a ieșit la lumină la timp pentru Ziua Îndrăgostiților, după ce a fost împărtășită cu ajutorul English Heritage.

Matty Cambridge, curator asistent la English Heritage, a declarat: „Descoperirea acestor scrisori a fost o mare bucurie. Sunt atât de calde și amuzante, dar ceea ce este cu adevărat emoționant este perioada de timp acoperită de aceste scrisori. Acestea acoperă o perioadă de mai mulți ani, inclusiv perioada în care Dora locuia la Witley Court și apoi s-a căsătorit cu primul ei soț. Ceea ce este cu adevărat evident este cât de mult se iubesc unul pe celălalt. Nu este doar sentimentalism, ci sunt cu adevărat preocupați unul de celălalt. El vrea cu adevărat să o elibereze de grijile ei. Știm că Dora și Noel s-au căsătorit în cele din urmă în 1929, dar nu știm multe altele. Dacă cineva știe mai multe despre povestea lor, ne-ar plăcea să aflăm”.

Declarații de iubire, păstrate pe hârtie

Dora era fiica lui Sir Herbert Smith, ultimul proprietar privat al Witley Court, în timp ce Noel se crede că a fost în RAF și proprietar de terenuri.

Într-o scrisoare adresată Dorei, Noel scria:

„Micuța mea gazelă minunată,

Iubita mea, dacă aș putea să o am pe micuța mea iubită lângă mine în mașină, aș vrea să plec imediat departe de toate grijile și să-ți găsesc un cuibuleț unde nu ar exista probleme și totul ar fi un vis lung și minunat”.

O altă scrisoare de la Dora către Noel spune:

„Dragul meu, nu m-am gândit niciodată că vei fi piatra de temelie a vieții mele și tot ceea ce îmi este drag. Într-adevăr, nu credeam că cineva, bărbat sau femeie, ar putea pretinde o afecțiune atât de sinceră”.

English Heritage a declarat că această corespondență de lungă durată dezvăluie un „portret cald, jucăuș și intim” al unui cuplu tânăr, dar expune și povestea iubirii lor interzise.

Echipa lor curatorială examinează materialul pentru a determina semnificația sa istorică și necesitățile de conservare.

Istoria impresionantă a domeniului Witley Court

Witley Court, care a fost odată una dintre cele mai grandioase case de țară din Anglia, are o istorie care se întinde pe mai multe secole.

Inițial un conac din secolul al XVII-lea, acesta a fost renovat de mai multe ori, mai întâi de familia Foley în secolul al XVIII-lea, apoi din nou între 1805 și 1810. A treia transformare a avut loc sub familia Ward în anii 1850.

scrisori de dragoste
descoperire
ziua indragostitilor
Comentarii

