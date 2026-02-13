Ne pregătim de evenimentul astrologic principal al anului 2026! Este vorba de conjuncția Saturn-Neptun din semnul Berbecului, de pe 20 februarie. Și chiar dacă se petrece în această zi, își va lăsa amprenta în lume pentru aproximativ 35-36 de ani.

În astrologia mundană, cea care se ocupă de hărțile țărilor, ale evenimentelor istorice dar și ale conducătorilor, avem foarte multe cicluri planetare marcante.

Lui Saturn îi ia aproximativ 29 de ani să facă rotația în jurul Soarelui, iar lui Neptun 165 de ani. La fiecare 35-36 de ani se reîntâlnesc, în alt semn zodiacal, și provoacă schimbările unor structuri mondiale și ale unor limite teritoriale.

Citește și Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Reamintim că ultimele conjuncții Saturn-Neptun(1989, 1952/1953, 1917) au adus noi ideologii, reconfigurarea granițelor și trecerea de la imposibil la posibil.

De această dată, Daniela Simulescu o are ca invitată pe Ioana Ispas, astrolog mundan. Nativă cu marcaj de Berbec și Leu, deci o cutezătoare în ramura pe care o studiază și practică.

Ioana Ispas ne va face o trecere în revistă a ultimelor conjuncții Saturn-Neptun și ne va împărtăși ce ecouri va crea conjuncția din 2026 pentru România.

Despre acest eveniment astrologic rar și special, astrologul Daniela Simulescu și invitata sa ne vor aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 13 februarie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.