Horoscop 2026. Trei zodii își vor schimba viața - VIDEO

Că anul 2026 va fi unul foarte special, deja știm! Din cele mai recente emisiuni și articole ale astrologului DCNews, Daniela Simulescu. Însă, în momentul în care am întrebat-o care zodii vor trece prin adevărate transformări, aceasta ne-a comunicat că sunt trei care își vor schimba viețile. Mai exact, acelea influențate de tranzitele planetelor transgeneraționale. Este vorba de Neptun, Saturn, Uranus și Jupiter.

Și ca să vă dați seama de ce urmează, vă mai spune și că: Jupiter se întoarce într-un semn la aproximativ doisprezece ani, Uranus la optzeci și patru de ani, Saturn la aproximativ douăzeci și nouă, iar Neptun la o sută șaizeci și cinci.

Citește și Istoria se repetă în 2026? Indiciul astrologic care anunță o nouă încetinire economică

Cu alte cuvinte, cele trei zodii vor avea un 2026 memorabil!

Daniela Simulescu ne va oferi dezvălui care sunt acestea, dar și alte detalii, în cadrul unei emisiuni, care va fi difuzată joi, 1 ianuarie 2026, de la ora 11.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.