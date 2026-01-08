€ 5.0871
DCNews Stiri Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Data publicării: 18:49 08 Ian 2026

EXCLUSIV Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Autor: Doinița Manic

sat romania tarani Imagine cu sat. Foto: Pixabay
 

Urmăriți o emisiune despre miturile satului românesc. Ce e adevăr și ce e minciună?

Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Național al Țăranului Român, vine vineri la Antimit, emisiune realizată de jurnalistul Val Vâlcu la DCNews și DCNewsTV.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

  1. Mai există țăran autentic, sau îl găsim doar la muzeu?
  2. De ce supermarketurile sunt pline de legumele de import?
  3. Satul, loc idilic, comunitatea tradițională vs orașul care corupe.
  4. Mitul țăranului român care trăia în armonie perfectă cu natura.
  5. Miorița se predă în școli ca să ne învețe cu resemnarea, să acceptăm soarta?
  6. Viitorul aparține mega-orașului planetar sau satelor în care lucrează remote IT-iștii?
  7. Ceramica din cultura Cucuteni se vinde la licitații internaționale cu câteva sute de euro. Ar trebui să o cumpere statul?
  8. Jefuitorii siturilor cauta artefacte. Păzirea a sute de mii de hectare, misiune imposibilă.
  9. Lucrările la autostrăzi au adus la lumină sute de situri arheologice.
  10. Brâncuși, vândut cu 50.00.

Urmărește emisiunea Antimit, vineri, 9 ianuarie, de la ora 18:00, pe DCNews și DCNewsTV. 

