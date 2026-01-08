Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO

Urmăriți o emisiune despre miturile satului românesc. Ce e adevăr și ce e minciună?
Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Național al Țăranului Român, vine vineri la Antimit, emisiune realizată de jurnalistul Val Vâlcu la DCNews și DCNewsTV.
Printre principalele subiecte de discuție se numără:
- Mai există țăran autentic, sau îl găsim doar la muzeu?
- De ce supermarketurile sunt pline de legumele de import?
- Satul, loc idilic, comunitatea tradițională vs orașul care corupe.
- Mitul țăranului român care trăia în armonie perfectă cu natura.
- Miorița se predă în școli ca să ne învețe cu resemnarea, să acceptăm soarta?
- Viitorul aparține mega-orașului planetar sau satelor în care lucrează remote IT-iștii?
- Ceramica din cultura Cucuteni se vinde la licitații internaționale cu câteva sute de euro. Ar trebui să o cumpere statul?
- Jefuitorii siturilor cauta artefacte. Păzirea a sute de mii de hectare, misiune imposibilă.
- Lucrările la autostrăzi au adus la lumină sute de situri arheologice.
- Brâncuși, vândut cu 50.00.
Urmărește emisiunea Antimit, vineri, 9 ianuarie, de la ora 18:00, pe DCNews și DCNewsTV.