Boala de reflux gastroesofagian, tratament. Dr. Vlad Simion (SANADOR), la DC Medical și DC News
Data publicării: 18:05 25 Ian 2026

EXCLUSIV Boala de reflux gastroesofagian, tratament. Dr. Vlad Simion (SANADOR), la DC Medical și DC News
Autor: Liliana Zămârcaru

boala-de-reflux-gastroesofagian-tratament-dr-vlad-simion-sanador-la-dc-medical-si-dc-news-58798.png Vlad Simion

Dr. Vlad Simion, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic SANADOR, explică modul în care tehnologia modernă ne permite astăzi să intervenim endoscopic, fără tăieturi și cu o recuperare rapidă, atât pentru a trata refluxul, cât și pentru a combate obezitatea sau a preveni afecțiunile oncologice.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Vlad Simion ne-a vorbit despre:

- Boala de reflux gastroesofagian

"Această patologie este din ce în ce mai frecventă. Stilul nostru de viață ne predispune foarte mult la această afecțiune și în ultimii ani s-au perfecționat anumite intervenții endoscopice"

- Riscurile refluxului netratat

"Cancerul este cel mai de speriat dintre aceste complicații, însă sunt mai multe care afectează calitatea vieții"

- Cum se realizează endoscopia

"Pacientul este evaluat în laboratorul de endoscopie și primește un consult preanestezic. Procedura se realizează sub sedare, diferită de anestezia chirurgicală clasică, pacientul respirând spontan"

- Screening-ul digestiv în România

"În țări precum Japonia endoscopia gastrică este recomandată anual, existând chiar legislații care obligă pacientul să efectueze verificări periodice pentru a păstra asigurarea de sănătate"

Endoscopia intervențională

"Poate fi utilizat și pe căile biliare, iar cu tehnici combinate endoscopie-radiologie, se poate ajunge până la canalul pancreatic"

- "Gastric Sleeve" endoscopic

"La unii pacienți care nu respectă întocmai recomandările medicale, stomacul poate crește din nou în volum, dar cusăturile pot fi refăcute sau strânse mai bine"

- Colonoscopia

"Și mașina o ducem o dată pe an la revizie fără să aibă ceva. Colonoscopia rămâne principala metodă de screening pentru polipii colonului sau pentru alte afecțiuni"

Emisiunea se va difuza luni, la ora 13.00.

cancer
colonoscopie
digestie
sanador
