Boala de reflux gastroesofagian, tratament. Dr. Vlad Simion (SANADOR), la DC Medical și DC News

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Vlad Simion ne-a vorbit despre:

- Boala de reflux gastroesofagian

"Această patologie este din ce în ce mai frecventă. Stilul nostru de viață ne predispune foarte mult la această afecțiune și în ultimii ani s-au perfecționat anumite intervenții endoscopice"

- Riscurile refluxului netratat

"Cancerul este cel mai de speriat dintre aceste complicații, însă sunt mai multe care afectează calitatea vieții"

- Cum se realizează endoscopia

"Pacientul este evaluat în laboratorul de endoscopie și primește un consult preanestezic. Procedura se realizează sub sedare, diferită de anestezia chirurgicală clasică, pacientul respirând spontan"

- Screening-ul digestiv în România

"În țări precum Japonia endoscopia gastrică este recomandată anual, existând chiar legislații care obligă pacientul să efectueze verificări periodice pentru a păstra asigurarea de sănătate"

Endoscopia intervențională

"Poate fi utilizat și pe căile biliare, iar cu tehnici combinate endoscopie-radiologie, se poate ajunge până la canalul pancreatic"

- "Gastric Sleeve" endoscopic

"La unii pacienți care nu respectă întocmai recomandările medicale, stomacul poate crește din nou în volum, dar cusăturile pot fi refăcute sau strânse mai bine"

- Colonoscopia

"Și mașina o ducem o dată pe an la revizie fără să aibă ceva. Colonoscopia rămâne principala metodă de screening pentru polipii colonului sau pentru alte afecțiuni"

Emisiunea se va difuza luni, la ora 13.00.

