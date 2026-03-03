€ 5.0981
DCNews Stiri DC Conducem - România, ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu analizează datele
Data publicării: 14:07 03 Mar 2026

EXCLUSIV DC Conducem - România, ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu analizează datele
Autor: Dana Mihai

DC Conducem - România, ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu analizează datele - freepik DC Conducem - România, ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu analizează datele - freepik

Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, este invitatul săptămânii la DC Conducem.

Un raport The Guardian arată că România este ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu vine cu o analiză tare în acest context. 

Discutăm împreună şi accidentul din Cluj, acolo unde un tânăr pe trotinetă a fost lovit de un autobuz. Cum s-a putut ajunge la această situaţie? 

Ce ratează anchetatorii accidentelor de circulaţie din România? 

Aflaţi toate acestea la DC Conducem marţi, 3 martie, de la ora 18:00. Emisiunea se transmite pe DC News, DC News TV, pe Facebook şi Youtube.

