Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, este invitatul săptămânii la DC Conducem.
Un raport The Guardian arată că România este ţara din Europa cu cele mai nesigure şosele. Cătălin Codescu vine cu o analiză tare în acest context.
Discutăm împreună şi accidentul din Cluj, acolo unde un tânăr pe trotinetă a fost lovit de un autobuz. Cum s-a putut ajunge la această situaţie?
Ce ratează anchetatorii accidentelor de circulaţie din România?
Aflaţi toate acestea la DC Conducem marţi, 3 martie, de la ora 18:00. Emisiunea se transmite pe DC News, DC News TV, pe Facebook şi Youtube.
de Anca Murgoci