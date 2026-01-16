Totul despre divorț! Dana Iancu vă dă întâlnire la o nouă emisiune marca DC News - „Răspundem! Sâmbăta”

O nouă emisiune intră pe DC News! „Răspundem! Sâmbăta” se va vedea sâmbăta, de la ora 12.00. Gazda dumneavoastră - Dana Iancu - va aborda cu invitații ei tot felul de teme interesante. De această dată, se va vorbi despre divorț.

Divorțul nu e doar un eveniment juridic, ci o schimbare de identitate, rutină și „hartă” emoțională

Pentru mulți oameni, separarea vine cu o combinație ciudată de ușurare și durere, ca și cum ai ieși dintr-o cameră fără aer, dar ai realiza că ai lăsat acolo o parte din tine. În psihologie, asta se vede des ca un proces de doliu, nu plângem doar persoana sau relația, ci și viitorul imaginat, rolurile, promisiunile, chiar și versiunea de sine care a sperat că „o să meargă”. „Uneori nu pierzi un om, ci ideea de acasă.” Te-ai surprins plângând ceva ce nu s-a întâmplat niciodată, dar ai crezut că va fi?



În primele săptămâni sau luni după divorț, emoțiile pot apărea în valuri, nu în linie dreaptă. Într-o zi te simți liber, în următoarea ești copleșit de regret sau anxietate, iar creierul îți rulează „filmul” cu toate scenele posibile, ce-ai fi putut spune, ce-ai fi putut schimba, ce-ar fi fost dacă. Asta nu e neapărat „slăbiciune”, ci modul minții de a încerca să recupereze controlul asupra unei pierderi. „Mintea repetă trecutul când nu se simte în siguranță cu viitorul.” Când apar aceste reluări mentale, te judeci sau le privești ca pe un semn că ești în proces de vindecare?



Ce emoție apare cel mai des după divorț (tristețe, furie, ușurare, frică) și ce pare să o declanșeze?

Care sunt momentele din zi în care simți că „te lovește” cel mai tare schimbarea și de ce tocmai atunci?

Ce parte din tine simți că s-a pierdut odată cu relația și ce parte simți că s-a eliberat?

Cum s-a schimbat dialogul tău interior după divorț, e mai critic, mai blând sau mai confuz?

Ce ți-ai reproșat cel mai mult și cât din asta e responsabilitate reală versus auto-pedeapsă?

