Data publicării: 15:15 03 Mar 2026

Wizz Air, informații importante pentru călătorii din Orientul Mijlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

wizz-air-zboruri_74991300 Wizz Air. Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash

Zborurile Wizz Air în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită au fost suspendate până pe 7 martie.

Wizz Air îşi ajustează operaţiunile ca răspuns la recentele restricţii ale spaţiului aerian din regiune, în urma escaladării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu şi, ca măsură de precauţie, zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în data de 7 martie inclusiv, informează compania, printr-un comunicat.

Totodată, deşi aceste restricţii limitează operaţiunile imediate, compania aeriană ia măsuri pentru a sprijini pasagerii ale căror planuri de călătorie au fost afectate şi pregăteşte opţiuni de redresare pentru a ajuta pasagerii să ajungă la destinaţiile iniţiale cât mai curând posibil, de îndată ce condiţiile vor permite acest lucru, colaborând îndeaproape cu autorităţile aeronautice şi cu partenerii aeroportuari pentru a asigura intervale şi rute de operare sigure.

CITEȘTE ȘI                -              Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul

Potrivit sursei citate, pentru a sprijini pasagerii care trebuie să călătorească spre sau dinspre Israel, Wizz Air adaugă capacitate suplimentară semnificativă către Sharm El Sheikh din mai multe dintre cele mai mari baze europene ale sale, începând cu 6 martie (în aşteptarea aprobării autorităţilor). Astfel, numărul de zboruri din Budapesta va creşte de la 3 la 10 zboruri săptămânale, din Roma Fiumicino de la 11 la 18 zboruri săptămânale, Londra Luton de la 4 la 8 zboruri săptămânale, din Milano Malpensa de la 6 la 11 zboruri săptămânale şi din Sofia vor fi introduse 3 zboruri săptămânale.

"Aceste zboruri suplimentare creează mai multe opţiuni pentru pasagerii afectaţi de suspendarea serviciilor directe către şi dinspre Israel şi vor oferi cea mai bună modalitate de conectare între Israel şi Europa", se menţionează în comunicat.

Wizz Air operează o flotă de 262 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra.

