Avem ministru al Educației. Cine este Mihai Dimian. Tocmai ce a depus jurământul VIDEO

La ceremonia de învestitură a fost prezent şi premierul Ilie Bolojan.

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian (s) și președintele României, Nicușor Dan (d). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ceremonia de învestitură a noului ministru al Educației, Mihai Dimian (centru). În fundal, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educației

Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012 - 2024, în calitate de prorector al acestei instituţii de învăţământ, activitatea de cercetare ştiinţifică.

Timp de zece ani, în perioada 2006 - 2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat - conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, SUA, notează Agerpres.

Funcția de ministru al Educației a fost vacantă din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a prezentat demisia. De atunci, premierul Ilie Bolojan a asigurat interimatul.