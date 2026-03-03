€ 5.0981
DCNews Stiri Avem ministru al Educației. Cine este Mihai Dimian. Tocmai ce a depus jurământul VIDEO
Data actualizării: 16:57 03 Mar 2026 | Data publicării: 16:36 03 Mar 2026

Avem ministru al Educației. Cine este Mihai Dimian. Tocmai ce a depus jurământul VIDEO
Autor: Iulia Horovei

mihai dimian ceremonie juramant investire Noul ministru al Educației, Mihai Dimian. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Educaţiei, marţi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan.

La ceremonia de învestitură a fost prezent şi premierul Ilie Bolojan.

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian (s) și președintele României, Nicușor Dan (d). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian (s) și președintele României, Nicușor Dan (d). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ceremonia de învestitură a noului ministru al Educației, Mihai Dimian (centru). În fundal, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ceremonia de învestitură a noului ministru al Educației, Mihai Dimian (centru). În fundal, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educației

Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012 - 2024, în calitate de prorector al acestei instituţii de învăţământ, activitatea de cercetare ştiinţifică.

Timp de zece ani, în perioada 2006 - 2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat - conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, SUA, notează Agerpres.

Funcția de ministru al Educației a fost vacantă din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a prezentat demisia. De atunci, premierul Ilie Bolojan a asigurat interimatul.

mihai dimian
nicusor dan
ministerul educatiei
