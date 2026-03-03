Ce trebuie să conțină o trusă de supraviețuire pentru 72 de ore, în caz de război

Acum, temerile s-au mutat în Orientul Mijlociu, întrucât SUA și Israelul au început „operațiuni militare majore” împotriva Iranului, după cum a confirmat președintele Donald Trump săptămâna trecută.

Luni dimineață (2 martie), s-a confirmat că o bază militară britanică din Cipru a fost lovită de un atac suspect cu drone.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării (MoD) a anunțat că nu au existat victime în urma atacului asupra bazei RAF Akrotiri.

Deși unele țări ar putea fi mai sigure decât altele în lunile următoare, mulți se întreabă ce articole ar trebui să aibă la îndemână, în cazul în care se va produce cel mai rău scenariu.

Toate articolele necesare într-un „kit de supraviețuire pentru 72 de ore”

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, în timp ce SUA și Israelul continuă să lanseze atacuri asupra Iranului, în ciuda morții liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei. Iranul a ripostat și a trimis drone către o serie de țări din Golf, lovind mai multe baze americane.

Nu există indicii clare că conflictul ar putea escalada până la un conflict mondial, întrucât Occidentul nu a fost ținta niciunui atac până în momentul redactării acestui articol, dar iată cum vă sfătuiesc experții să vă pregătiți.

Orașul Calgary din Canada a recomandat să includeți aceste articole esențiale într-un kit de urgență, care ar putea fi crucial într-o situație în care supraviețuirea este prioritară, conform Ladbible.

Apă îmbuteliată

Unul dintre cele mai importante articole, hidratarea este importantă, mai ales în condiții în care ați putea fi nevoiți să vă descurcați zile întregi cu porții raționalizate de mâncare.

Din punct de vedere al sănătății, se recomandă să consumați între un litru și jumătate și doi litri de apă pe zi, adică aproximativ șase-șapte pahare pe zi, pentru a preveni deshidratarea.

Puteți supraviețui trei până la cinci zile fără apă, dar, din motive evidente, acest lucru nu este recomandat.

Sticlele pe care le păstrați în trusa dvs. trebuie înlocuite „de fiecare dată când schimbați ceasurile”, adăugând: „Dacă este necesar, puteți folosi apa din rezervorul toaletei sau din boilerul de apă caldă”.

Alimente

După cum s-a menționat anterior, este posibil să se impună raționalizarea alimentelor, astfel încât este esențial să aveți în trusă conserve cu termen de valabilitate îndelungat, precum și un deschizător de conserve, indiferent de durata utilizării trusei.

Medicamente și trusa de prim ajutor

În primul rând, este esențial să aveți la îndemână medicamentele prescrise pentru dumneavoastră sau pentru orice membru al familiei, care pot necesita o anumită întreținere în perioada în care trusa nu este utilizată.

Dacă nu, ar trebui să luați aceste medicamente cu dvs. în timpul evacuării și se recomandă să includeți vitamine și medicamente pentru a vă proteja împotriva îmbolnăvirii.

Este întotdeauna mai bine să fiți pregătiți, deoarece nu știți ce veți avea cu adevărat nevoie într-o situație de urgență.

Ar trebui să aveți oricum una la îndemână, dar iată ce trebuie să conțină o trusă de prim ajutor:

Tampoane de tifon

Mănuși

Bandaje diferite

Antiseptic

Pensete

Foarfece

Ac și ață

Pungi cu gheață instant

Pătură de supraviețuire, dacă aveți spațiu

Baterie externă

S-ar putea să credeți că aceasta este necesară pentru a putea continua să derulați TikTok și să nu vă plictisiți, dar este importantă pentru a avea baterie încărcată în cazul în care trebuie să sunați pe cineva sau dacă aveți o urgență.

„Dacă liniile telefonice sunt prea ocupate, puteți primi în continuare actualizări și alerte pe dispozitivul dvs. mobil”, precizează site-ul web.

Bani în bancnote și monede

Bancnotele și monedele de mică valoare vor fi esențiale, deoarece, în timp ce plățile contactless ar putea deveni imposibile într-un scenariu de război, site-ul web vă sfătuiește să păstrați niște mărunțiș în trusa dvs., mai ales în cazul în care se întrerupe curentul electric.

Documente importante

Este esențial să aveți pașaportul și actul de identitate dacă trebuie să vă deplasați sau să părăsiți țara, deși puteți folosi fotocopii ale acestora dacă este mai ușor.

Alte articole esențiale

Haine groase, pături și saci de dormit

Distracții care nu consumă energie, cum ar fi jocuri de societate, cărți de joc sau cărți

Provizii pentru bebeluș și animalul de companie

Mască de praf și bandă adezivă pentru a vă ajuta să vă mențineți adăpostul în stare bună

Un fluier pentru a atrage atenția, dacă este necesar

Articole de igienă personală, cum ar fi dezinfectant pentru mâini, măști și șervețele umede

Ei vă sfătuiesc să vă depozitați proviziile „într-o valiză sau un container impermeabil, cu roți”, adăugând că, dacă nu este portabil, nu își îndeplinește scopul.

Atacurile asupra Iranului: ce trebuie să știți

De ce Statele Unite și Israelul atacă Iranul?

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă (28 februarie) că Statele Unite și Israelul au început „operațiuni militare majore” în Iran, după ce au fost auzite explozii în mai multe orașe din țară.

După o concentrare semnificativă a forțelor americane în regiune în ultimele săptămâni, Trump a declarat într-un videoclip postat pe Truth Social că „vom distruge rachetele lor și vom rasa industria lor de rachete”.

Pe lângă sute de victime civile, inclusiv cel puțin 153 de persoane și copii după ce un atac ar fi lovit o școală din Minab, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost confirmat mort în urma atacurilor cu rachete israeliene în jurul Teheranului.

Potrivit lui Trump, scopul atacului este de a „asigura că Iranul nu obține arme nucleare”.

Ministrul apărării israelian a declarat, de asemenea, că scopul atacului este „eliminarea amenințărilor împotriva statului Israel”.

Aceasta vine după ce, timp de săptămâni, Trump a amenințat cu acțiuni militare în Iran dacă țara din Orientul Mijlociu nu va accepta un nou acord privind programul său nuclear. Cu toate acestea, Iranul a insistat în repetate rânduri că activitățile sale nucleare sunt „în întregime pașnice”.

Ce zone din Orientul Mijlociu au fost afectate?

Ca represalii la atacurile SUA și Israelului, Iranul a lansat propriile atacuri asupra Israelului și țărilor arabe din Golf, printre care Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit.

BBC raportează că cel puțin nouă persoane au fost ucise într-un atac asupra orașului israelian Beit Shemesh, în timp ce ținte militare și civile, inclusiv o bază navală americană în Bahrain și aeroportul internațional din Dubai, în Emiratele Arabe Unite , au fost, de asemenea, vizate în weekend.

Mai multe videoclipuri au fost postate pe rețelele de socializare de către turiști și civili, care arată pagubele provocate în aceste zone de atacurile cu rachete și drone, inclusiv mulți cetățeni britanici care sunt în prezent blocați în Dubai.