Surpriză la Moscova: Ambasadorul Israelului explică de ce refuză Rusia și țările BRICS să ajute militar Iranul

Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul, potrivit EFE și Agerpres.

„Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare“, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în conferinţa sa de presă zilnică.

El a subliniat că BRICS nu a organizat încă consultări cu privire la escaladarea conflictului din jurul republicii islamice și încurajează cooperarea „în alte domenii“, în afară de cel militar.

Într-un interviu exclusiv la DC News și Defense România, analistul politic Bogdan Chirieac i-a cerut E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, un punct de vedere față de acest anunț al Federației Ruse.

„Rusia a făcut ieri o declarație surprinzătoare. A spus că țările BRICS, din care face parte și China, nu vor sprijini Iranul în acest conflict. Credeți că au înțeles că Iranul e de partea greșită a istoriei?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Majoritatea națiunilor din comunitatea internațională a înțeles că Iranul e o problemă foarte mare pentru noi toți. Asta înseamnă că țările din comunitatea internațională sprijină ceea ce face Israelul, ceea ce fac Statele Unite ale Americii, pentru că e benefic și constructiv. Noi toți vrem să creăm o nouă realitate în Orientul Mijlociu și vrem să eliminăm aceste amenințări asupra regiunii noastre și asupra lumii“, a precizat E.S. Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București.

