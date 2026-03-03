Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video

În imagini se vede momentul dramatic în care doi oameni sunt prinși sub zăpada desprinsă de pe versant. Una dintre persoane a reușit să se elibereze singură, dar a doua a fost scoasă de membrii grupului în care se aflau și salvamontiști.

Intervenția rapidă a celor prezenți a făcut ca incidentul să fie unul minor, nicio persoană nu a fost accidentată.

Cauzele producerii avalanșei

Avalanșa s-ar fi produs în contextul instabilității stratului de zăpadă, deoarece în ultimele zile s-au înregistrat variații de temperatură și depuneri noi de zăpadă în zona montană, scrie newsbv.ro.

VIDEO

Semnal de alarmă pentru turiști

Salvatorii montani trag un semnal de alarmă și atrag atenția turiștilor să verifice buletinele nivometeorologice înainte de se aventura pe traseu. Foarte important este să evite zonele cu risc ridicat de avalanșă, mai ales în această perioadă.

