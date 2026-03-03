€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
Data actualizării: 00:03 03 Mar 2026 | Data publicării: 00:00 03 Mar 2026

Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
Autor: Andrei Itu

avalansa bucegi Captură video Newsbv.ro - Avalanșă surprinsă în Bucegi

O avalanșă declanșată în Masivul Bucegi a fost surprinsă de o cameră Insta 360.

În imagini se vede momentul dramatic în care doi oameni sunt prinși sub zăpada desprinsă de pe versant. Una dintre persoane a reușit să se elibereze singură, dar a doua a fost scoasă de membrii grupului în care se aflau și salvamontiști.

Intervenția rapidă a celor prezenți a făcut ca incidentul să fie unul minor, nicio persoană nu a fost accidentată.

Cauzele producerii avalanșei

Avalanșa s-ar fi produs în contextul instabilității stratului de zăpadă, deoarece în ultimele zile s-au înregistrat variații de temperatură și depuneri noi de zăpadă în zona montană, scrie newsbv.ro.

VIDEO

Semnal de alarmă pentru turiști

Salvatorii montani trag un semnal de alarmă și atrag atenția turiștilor să verifice buletinele nivometeorologice înainte de se aventura pe traseu. Foarte important este să evite zonele cu risc ridicat de avalanșă, mai ales în această perioadă.

Vezi și: Un alpinist va fi judecat după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria, iar tânăra a murit înghețată de frig

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avalansa bucegi
risc avalansa bucegi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Aleksandr Dughin îl sfătuiește pe Vladimir Putin să intre în războiul din Iran: "SUA ar putea schimba regimul și la noi"
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Se schimbă America! Bogdan Chirieac, după discursul șefului Pentagonului: E o altă politică
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Roseața de pe gâtul lui Trump stârnește comentarii în mediul online. Răspunsul Casei Albe (FOTO)
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Iranul a închis strâmtoarea Ormuz: Amenințare pentru transportul de petrol la nivel global
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close