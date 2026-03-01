€ 5.0953
Stiri

DCNews Stiri Patriarhul Daniel, apel pentru sprijinirea finalizării picturii Catedralei Naţionale
Data publicării: 21:26 01 Mar 2026

Patriarhul Daniel, apel pentru sprijinirea finalizării picturii Catedralei Naţionale
Autor: Mihai Ciobanu

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News

Patriarhul Daniel a îndemnat, duminică, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naţionale.

Patriarhul Daniel a explicat că deşi pictura Catedralei Naţionale a fost sfinţită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

"Mai sunt, însă, părţi din Catedrală care au fost acoperite cu pânză, pe care era pictat provizoriu chipul sfinţilor sau reprezentări din Sinoadele Ecumenice. (...) Mai sunt unele icoane de pictat în pronaos şi, în mod special, trebuie pictaţi pereţii Paraclisului Catedralei Naţionale care se află la demisolul lăcaşului de cult. (...) Mai sunt, de asemenea, câteva icoane de pictat cu chipul sfintelor femei românce care au fost canonizate anul trecut", a afirmat Patriarhul, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, săvârşite la Catedrala Patriarhală,

Patriarhul Daniel a adresat un apel direct credincioşilor pentru "sprijin financiar": "Vă rugăm ca, atunci când aveţi posibilitate, dumneavoastră şi prieteni şi cunoştinţe, rând pe rând, să îi îndemnaţi să ofere un ajutor financiar, după posibilităţi, pentru pictura Catedralei".

patriarhul daniel
catedrala nationala
